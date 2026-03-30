Григор Димитров изпадна от топ 90 за първи път от май 2012 година

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изпадна от топ 90 на световната ранглиста за първи път от почти 14 години.

34-годишният Димитров беше елиминиран в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Маями преди десет дни и не успя да защити точките си от полуфинала на надпреварата през минлия сезон. Ранната загуба му костваше цели 400 пункта и така активът му се стопи почти наполовина - от 1035 на 645, което доведе до сгромолясването му с 49 позиции - до 93-тата в класацията на АТР.

За последно хасковлията беше извън първите 90 на 20 май 2012 година, когато беше 95-и.

Рекордно класиране в кариерата си пък записва Александър Василев, който достигна първи четвъртфинал в кариерата си на сингъл при мъжете във веригата "Чалънджър" през миналата седмица в Сплит (Хърватия). 18-годишният Василев прогресира със 103 места до 892-ото с 25 точки.

Номер 1 в класацията на сингъл остава Карлос Алкарас (Испания) с 13590 точки, а втори е новият шампион в Маями Яник Синер (Италия) с 12400 точки. На трето място се изкачи германецът Александър Зверев с 5205 точки.