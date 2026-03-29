  Ендрик: Не очаквах, че ще стартирам толкова силно в Лион

Ендрик: Не очаквах, че ще стартирам толкова силно в Лион

  • 29 март 2026 | 21:51
Ендрик: Не очаквах, че ще стартирам толкова силно в Лион

Нападателят на националния отбор на Бразилия Ендрик коментира шансовете си да участва на Световното първенство през лятото.

През зимата Ендрик премина от Реал Мадрид в Лион под наем до края на сезона. В 14 мача за френския клуб 19-годишният футболист се отличи с 6 гола и 5 асистенции.

„Не очаквах, че ще мога да започна толкова добре в Лион, но Бог се разпореди така, че невъзможното да се случи. Доскоро не вярвах, че ще мога да играя на Световно първенство, но с Божията помощ това е възможно. Не се съмнявам в нищо – ще си върша работата и ще живея ден за ден. Живея в настоящето“, заяви Ендрик.

„Трябва да тренирам добре в Лион, да следвам програмата си, да бъда здрав и да се доказвам в мачовете. Ако Бог пожелае, ще отида на Световното първенство през юни“, добави младият нападател.

Снимки: Imago

