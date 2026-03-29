  • 29 март 2026 | 20:37
Виктория Томова преодоля квалификациите в Чарлстън

Първата ракета на България Виктория Томова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по WTA 500 на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд  2,3 милиона долара. Поставената под номер 6 в схемата на пресявките българка победи във втория кръг участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Аяна Акли с 3:6, 6:1, 6:1. Срещата продължи час и 55 минути.

Томова допусна два пробива в началото и загуби първия сет. Българката поведе с 3:0 във втората част, а след още една серия от три поредни гейма изравни резултата. Тя продължи да доминира и в третия решителен сет, а след 2:1 взе четири поредни гейма за крайното 6:1.

За класирането си в основната схема Томова заработи 25 точки за световната ранглиста, в която е под номер 163 в момента.

Още от Тенис

Синер само на крачка от постижение на Федерер през 2017-а

Синер само на крачка от постижение на Федерер през 2017-а

  • 29 март 2026 | 15:07
  • 1174
  • 0
Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

  • 29 март 2026 | 13:58
  • 30646
  • 20
Каратанчева с победа в квалификациите на турнир на WTA

Каратанчева с победа в квалификациите на турнир на WTA

  • 29 март 2026 | 08:07
  • 1707
  • 0
Иван Иванов надви руснак и е на финал в Тарагона

Иван Иванов надви руснак и е на финал в Тарагона

  • 28 март 2026 | 15:20
  • 7228
  • 12
Арина Сабаленка за Коко Гоф преди финала в Маями: Тя е невероятна тенисистка, ще бъде страхотна битка

Арина Сабаленка за Коко Гоф преди финала в Маями: Тя е невероятна тенисистка, ще бъде страхотна битка

  • 28 март 2026 | 13:50
  • 1505
  • 3
Синер пречупи Зверев и си гарантира втори финал тази година

Синер пречупи Зверев и си гарантира втори финал тази година

  • 28 март 2026 | 05:46
  • 10919
  • 9
Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 22368
  • 37
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 30925
  • 264
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 10706
  • 30
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 3306
  • 2
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 29802
  • 59
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 7620
  • 15