Виктория Томова преодоля квалификациите в Чарлстън

Първата ракета на България Виктория Томова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по WTA 500 на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд 2,3 милиона долара. Поставената под номер 6 в схемата на пресявките българка победи във втория кръг участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Аяна Акли с 3:6, 6:1, 6:1. Срещата продължи час и 55 минути.

Томова допусна два пробива в началото и загуби първия сет. Българката поведе с 3:0 във втората част, а след още една серия от три поредни гейма изравни резултата. Тя продължи да доминира и в третия решителен сет, а след 2:1 взе четири поредни гейма за крайното 6:1.

За класирането си в основната схема Томова заработи 25 точки за световната ранглиста, в която е под номер 163 в момента.