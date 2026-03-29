Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха 1/4-финал №2 в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) загубиха втория си мач от 1/4-финалите на руската Суперлига. Играчите на Пламен Константинов отстъпиха като гости на Белогорие (Белгород) с 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) във втората среща от 1/4-финалния плейоф помежду им, играна снощи.

По този начин Локомотив допусна изравняване в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 мача, на 1-1 победи. Третият решаващ двубой между двата тима е във вторник (31 март) от 14,00 часа българско време в Новосибирск.

Симеон Николов игра цял мач и завърши с едва 2 точки (1 блок и 25% ефективност в атака - -1) и получи за играта си оценка 6.6.

Най-резултатни за Локомотив станаха Омар Курбанов (1 ас, 69% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +4) и Иля Казаченков (52% ефективност в атака - +9) с по 12 точки.

За тима на Белогорие мароканският диагонал Мохамед Ал Хачдади реализира 15 точки (2 блока, 1 ас и 46% ефективност в атака - +8), а Ярослав Подлесних и Павел Тетюхин се отчетоха с 13 и 12 точки за победата.

БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 3:0 (25:20, 25:20, 25:21)

БЕЛОГОРИЕ: Роман Порошин 2, Мохамед Ал Хачдади 15, Павел Тетюхин 12, Ярослав Подлесних 13, Георгий Заболотников 8, Александър Мелников 2 - Валентин Голубьов-либеро (Иван Подребинкин, Андрей Марченко, Максим Будюхин-либеро)

Старши треньор: СЕРГЕЙ БАРАНОВ

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 2, Иля Казаченков 12, Омар Курбанов 12, Фьодор Воронков 3, Илияс Куркаев 3, Дмитрий Лизик 5 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Раджабдибир Шахбанмирзаев 3, Сам Деру 4, Вадим Ожиганов, Юрий Бражнюк 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

