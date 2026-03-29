  Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха 1/4-финал №2 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха 1/4-финал №2 в Русия

  • 29 март 2026 | 18:41
  • 636
  • 1

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) загубиха втория си мач от 1/4-финалите на руската Суперлига. Играчите на Пламен Константинов отстъпиха като гости на Белогорие (Белгород) с 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) във втората среща от 1/4-финалния плейоф помежду им, играна снощи.

По този начин Локомотив допусна изравняване в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 мача, на 1-1 победи. Третият решаващ двубой между двата тима е във вторник (31 март) от 14,00 часа българско време в Новосибирск.

Симеон Николов игра цял мач и завърши с едва 2 точки (1 блок и 25% ефективност в атака - -1) и получи за играта си оценка 6.6.

Най-резултатни за Локомотив станаха Омар Курбанов (1 ас, 69% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +4) и Иля Казаченков (52% ефективност в атака - +9) с по 12 точки.

За тима на Белогорие мароканският диагонал Мохамед Ал Хачдади реализира 15 точки (2 блока, 1 ас и 46% ефективност в атака - +8), а Ярослав Подлесних и Павел Тетюхин се отчетоха с 13 и 12 точки за победата.

БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 3:0 (25:20, 25:20, 25:21)

БЕЛОГОРИЕ: Роман Порошин 2, Мохамед Ал Хачдади 15, Павел Тетюхин 12, Ярослав Подлесних 13, Георгий Заболотников 8, Александър Мелников 2 - Валентин Голубьов-либеро (Иван Подребинкин, Андрей Марченко, Максим Будюхин-либеро)

Старши треньор: СЕРГЕЙ БАРАНОВ

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 2, Иля Казаченков 12, Омар Курбанов 12, Фьодор Воронков 3, Илияс Куркаев 3, Дмитрий Лизик 5 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Раджабдибир Шахбанмирзаев 3, Сам Деру 4, Вадим Ожиганов, Юрий Бражнюк 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача БЕЛОГОРИЕ - ЛОКОМОТИВ 3:0 - ТУК!

Още от Волейбол

България U18 с втора поредна победа на европейската квалификация в София

България U18 с втора поредна победа на европейската квалификация в София

  • 28 март 2026 | 19:16
  • 8371
  • 3
Дунав се поизпоти, но се спаси от изпадане от efbet Супер волей

Дунав се поизпоти, но се спаси от изпадане от efbet Супер волей

  • 28 март 2026 | 18:59
  • 2056
  • 6
Родопа запази мястото си във Висшата лига след обрат срещу Айтос

Родопа запази мястото си във Висшата лига след обрат срещу Айтос

  • 28 март 2026 | 18:43
  • 1003
  • 3
ЦСКА удари Берое в 1/4-финал №3 и си уреди полуфинал с Левски

ЦСКА удари Берое в 1/4-финал №3 и си уреди полуфинал с Левски

  • 27 март 2026 | 21:05
  • 5288
  • 6
България U18 тръгна с разгром на евроквалификацията в София

България U18 тръгна с разгром на евроквалификацията в София

  • 27 март 2026 | 19:11
  • 7846
  • 0
Ето как ще процедира НВЛ след отказа на Добруджа 07 да участва в efbet Супер волей

Ето как ще процедира НВЛ след отказа на Добруджа 07 да участва в efbet Супер волей

  • 27 март 2026 | 17:04
  • 8543
  • 11
Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 19194
  • 25
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 27145
  • 228
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 7742
  • 19
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 199
  • 0
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 28119
  • 56
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 5604
  • 10