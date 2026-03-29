Асен Николов обясни за контузиите в Локомотив Пловдив, има и добра новина

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов разясни ситуацията с многото контузии в състава на тима след злощастния мач с Ботев Враца. Пловдивчани отстъпиха пред противника си с 90:98 у дома в зала “Сила”, но далеч по-неприятната новина от поражението е лавината от травми, връхлетяла тима в хода на двубоя.

Още преди началото на срещата Николов не можеше да разчита на една от звездите на тима Девъръл Рамзи и Кръстан Кръстанов. Срещата пък напуснаха преждевременно заради контузии Кръстомир Михов, Кхалил Милър и Грант Сингълтън.

След края на двубоя самият Михов сподели, че е добре като цяло, а наставникът на пловдивчани разкри, че очаква гардът Рамзи да не бъде аут за няколко седмици, а да е на линия много по-скоро, като има шанс той да се включи още за следващия мач на тима. Кръстан Кръстанов обаче няма да е на разположение на специалиста в следващите близо 20 дни.

Николов допълни, че не може да каже много за състоянието на Милър и Сингълтън. Според наставника на Локомотив центърът е получил някакъв шок по време на мача, поне според обясненията на лекарския екип. Николов изрази надежда Сингълтън да не отсъства за дълъг период от време, но това тепърва ще стане ясно.

"Не разбирам всички медицински термини, но докторът ми обясни за някакъв шок, с пулс 45 и няма как да продължи мача (за Милър - б.р.). За Сингълтън се надявам да не е нещо много лошо. Вижда се, че е неприятно, надявам се да не е нещо лошо. Какво да ви кажа, това са неща, които са част от спорта, никой не е застрахован. Трябва да ги приемаме и да се борим с останалите играчи. До контузиите ние също не играхме добре, не само контузиите са причина за загубата", коментира Николов.

"Кръстанов няма да е готов в близките 20-ина дена. Надяваме се Рамзи да е готов още за следващия мач. Разбира се, ще следим състоянието му, ще преценим дали да играе, но поне такива са уверенията на докторите - че следващата седмица ще е готов. Но сега се явяват две нови въпросителни и ще трябва да видим как ще се развие ситуацията с Кхалил Милър и Грант Сингълтън", каза още треньорът на четвъртия във временното класиране.

Снимки: Sportal.bg