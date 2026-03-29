Виртц се надява скоро отново да си партнира с Мусиала

Флориан Виртц се надява, че скоро ще може отново да си партнира с Джамал Мусиала в националния отбор на Германия, особено с оглед на предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото, пише агенция ДПА. Вирц и Мусиала представляват младото поколение на страната и се очаква да поведат държавния тим към успех. Партньорството им донесе много надежда на феновете по време на Евро 2024 и дуото получи прякора „Вусиала“.

"Разбира се, надявам се, че Джамал ще бъде отново на 100% възстановен, включително и за самия себе си“, заяви Флориан Виртц, който вкара два гола в контролата срещу Швейцария, но Мусиала не беше включен в състава поради болка в глезена, който контузи тежко миналото лято.

Florian Wirtz is very much looking forward to playing alongside Jamal Musiala with @DFB_Team — Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) March 29, 2026

Виртц каза още, че понякога пита Мусиала как е и му пожелава добро възстановяване. "Разбира се, че може да ни помогне много. Ето защо ще се радвам, ако се завърне скоро“, добави той.

Футболистът на Ливърпул познава болката от пропускането на Световно първенство, тъй като не можа да участва на турнира през 2022 година, когато не бе напълно възстановен от травма на коляното. "Знам какво е, когато си контузен дълго време. Не е приятно. Просто искаш да се върнеш на терена и да играеш без да има проблеми“, обясни Виртц.

Следвай ни:

Снимки: Imago