Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

  • 29 март 2026 | 13:58
  • 5252
  • 2
Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов продължава да впечатлява! 17-годишният талант триумфира с титлата на сингъл на турнира за мъже в Тарагона (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Лидерът в световната ранглиста при юношите не остави шанс на съперника си във финала – Алекс Марти Пужолрас (Испания), побеждавайки го с категоричното 6:3, 6:2 за 90 минути игра.

Това е втора титла при мъжете за Иванов във веригата на Международната федерация по тенис (ITF), след успеха му в Сентендре (Унгария) през миналата година. Още по-впечатляващо е, че това беше трети финал за младия българин от началото на сезона, след като вече игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

С този успех Иванов ще направи сериозен скок в световната ранглиста за мъже – от №780 до около №600, което е ново върхово постижение в кариерата му. Това посочват от Българска федерация по тенис.

Иванов започна силно финала срещу Пужолрас, като поведе с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но с нова поредица от три спечелени гейма триумфира с 6:3. Българинът поведе с 5:0 във втората част, загуби два гейма, но без проблем затвори мача в своя полза с крайното 6:2.

Следвай ни:

