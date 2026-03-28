Струмска слава взе регионалното дерби с Кюстендил

Струмска слава победи с 3:1 ФК Кюстендил в местното дерби от поредния кръг на Югозападната Трета лига.

Срещата започна с териториален натиск на домакините от Струмска слава. В 13-тата минута след центриране от ляво на Любомир Тодоров, капитанът на гостите - Боян Стойнев, игра с глава и свали топката на крака на връхлитащия Даниел Начев, който с хубав параболичен удар стреля в далечния ъгъл на вратаря Топалов, който с върха на пръстите изби в ъглов удар. Малко по-късно Даниел Начев получи добро подаване от Кристиян Слишков и моментално тръгна в атака, напредна и комбинира с непокрития Любо Тодоров. Тодоров от границата на наказателното поле стреля с левия крак, но ударът му облиза гредата от външната страна.

В 31-ата минута Струмска слава поведе в резултата, след като Стилиян Николов овладя отбита топка пред наказателното поле на ФК Кюстендил и комбинира с Кристиян Слишков, който с удар в далечния ъгъл прехвърли вратаря Топалов за 1:0.

Втората част започна с по-активна игра на гостите от Кюстендил. В 51-ата минута след центриране от десния фланг на Цветелин Стоичков Александър Александров-Аци с хубав удар от въздуха изравни резултата. Малко по-късно Йордан Димитров спаси фронтален удар на Марио Евтимов, който стреля от границата на наказателното поле.

В 59-ата минута гостите останаха с човек по-малко след червен картон за Дани Бацанов, който удари топката с ръка. След червения картон "Славата" вдигна оборотите и натика отбора на Кюстендил в неговата половина. В 73-тата минута Денислав Мицаков изведе "Славата" напред в резултата, след като овладя отбита топка и със силен удар от около 30 метра отбеляза за 2:1.

Малко по-късно Савов центрира добре в наказателното поле, където връхлитащия Дейвид Джоров засече топката с глава, но вратарят Топалов изби. Гостите имаха шанс да се върнат в срещата, като след центриране от свободен удар и след създало се разбъркване Марио Евтимов нацели напречната греда.

В 80-тата минута Струмска слава отбеляза трети гол, след като Любомир Тодоров запази топката в игра и я подаде на капитана Аспарухов, който я продължи за Деян Христов, опитният Христов останал очи в очи с вратаря Топалов не прояви егоизъм и подаде на връхлитащия Дейвид Джоров, който на празна врата отбеляза за 3:1, с което донесе победата за "Славата".