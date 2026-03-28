България U18 с втора поредна победа на европейската квалификация в София

  • 28 март 2026 | 19:16
Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години записа втора поредна победа на провеждащата се в столичната зала „Христо Ботев“ квалификация за предстоящото това лято Европейско първенство в Литва и Латвия.

Волейболистките на Атанас Петров се наложиха с 3:1 (25:16, 20:25, 25:17 и 25:11) срещу северните ни съседки от Румъния. Така с две победи от два мача българките заемат второто място в групата зад тима на Гърция, който също е с две чисти победи, но няма загубен нито един гейм.

Утре от 17:30 часа отборите на България и Гърция ще се изправят един срещу друг в директен спор за място на Европейското първенство. Според регламента за шампионата на Стария континент се класират победителите от петте квалификационни групи във втория етап на пресявките плюс трите най-добри втори отбора.

Снимки: CEV.eu

