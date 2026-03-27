България U18 тръгна с разгром на евроквалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години започна с победа участието си на европейската квалификация, на която страната ни е домакин. Момичетата на селекционера Атанас Петров разгромиха връстничките си от Швеция с 3:0 (25:17, 25:10, 25:11) в първия си мач от турнира в Група А от втория кръг на квалификациите, игран тази вечер в зала "Христо Ботев" в София.

Втората среща за младите български "лъвици" е срещу Румъния, която по-рано днес стартира със загуба от Гърция с 0:3 гейма. Двубоят е утре (28 март) от 17,30 часа. Победителят в турнира ще се класира директно за ЕвроВолей 2026 в Латвия и Литва през юли.

Най-полезни за България станаха капитанката Калина Венева (1 блок, 2 аса, 61% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +10) и Една Тодорова (2 аса, 48% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +10) с 14 и 13 точки за победата.

За тима на Швеция Щина Щрандаал завърши с едва 5 точки.

БЪЛГАРИЯ - ШВЕЦИЯ 3:0 (25:17, 25:10, 25:11)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 4, Дарина Нанева 10, Калина Венева 14, Една Тодорова 13, Адриана Алексиева 7, Цветомира Велчева 8 - Никол Стефанова-либеро (Ивана Петрова, Антония Станиславова 2, Катерина Попова1, Сияна Гендузова, Елица Кунева 1)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

ШВЕЦИЯ: Аманда Йостберг, Ирма Мтабингва Демило 3, Щина Щрандаал 5, Лова Хоглунд 3, Виола Саксне 3, Алисия Мелин 2 - Елза Астрьом-либеро (Май Бломквист 2, Селма Акселсон, Офелия Алнервик 2, Лидия Шьон 1, Грета Валдм Мира Шьот 1)

Старши треньор: БАРТ ЯНСЕН.

