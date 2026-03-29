Очаквайте в 9:00: Александър Димитров и Владимир Николов за подхода и очакванията в двубоя срещу Индонезия
Кръгът от Sesame НБЛ продължава с мачове в Пловдив и Стара Загора

  • 29 март 2026 | 07:00
  • 1116
  • 0
С два мача днес продължава 28-ият кръг на Sesame Национална баскетболна лига. В 13:00 часа Локомотив Пловдив посреща в зала “Сила” Ботев Враца в сблъсък на новаците, а в 19:00 ч. Берое Стара Загора приема шампиона Рилски спортист в зала “Общинска”.

Локомотив ще се опита днес с евентуална победа да се бетонира на четвъртото място в класирането. В момента играчите на Асен Николов са с 15 победи и 9 поражения. Врачани са шести с баланс 13-11.

Двата тима си размениха по една победа в шампионата до момента. Врачани пречупиха Локомотив със 79:73 в “Арена Ботевград” през ноември, а пловдивчани спечелиха у дома със 105:87 през януари.

По-късно днес осмият в подреждането Берое (10-15) има трудна задача срещу лидера в подреждането Рилски спортист (20-5). Тимът от Самоков вече постигна две категорични победи над старозагорци този сезон - 96:74 като гост и 94:73 на свой терен.

