  Sportal.bg
  3. Арина Сабаленка за Коко Гоф преди финала в Маями: Тя е невероятна тенисистка, ще бъде страхотна битка

Арина Сабаленка за Коко Гоф преди финала в Маями: Тя е невероятна тенисистка, ще бъде страхотна битка

  • 28 март 2026 | 13:50
Защитаващата титлата си Арина Сабаленка от Беларус излиза тази вечер срещу американката Коко Гоф във финала на турнира по тенис в Маями (САЩ) при жените тази вечер.

Финалът в надпреварата от категория WТА 1000 ще отбележи 13-ата среща между Сабаленка и Гоф, като резултатът е равен 6-6 победи. Те играха една срещу друга три пъти в мачове за различни трофеи през 2025 година. Сабаленка спечели последния им двубой в груповата фаза на Финалите на WТА през ноември.

„Коко е боец“, каза Сабаленка, цитирана от агенция АП.

„Тя е страхотна тенисистка. Играхме много оспорвани мачове, много големи финали. Тя е невероятна. Наистина съм развълнувана да се изправя срещу нея на финала. Мисля, че ще бъде страхотна битка“, продължи тенисистката от Беларус.

„С Коко знаеш, че трябва да играеш допълнителна топка и тя винаги се връща. Понякога не перфектно, но винаги се връща от твоята страна. Тя те тласка в дългите разигравания и мисля, че това е, което я прави труден противник“, добави Арина Сабаленка.

Синер пречупи Зверев и си гарантира втори финал тази година
• 28 март 2026 | 05:46

