Резултати от НБА

В ранните часове на 28-и март (събота) НБА предложи скромна програма от четири мача от редовния сезон, който вече започна да наближава своя край и всяка една победа е от още по-огромно значение за крайното класиране.

Към момента водят Оклахома Сити Тъндър с 58 победи и 16 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 53 успеха и 20 поражения (Източна конференция). И двата отбора почти по всяка вероятност ще финишират като първенци в своята конференция и към момента остава това да бъде потвърдено и де факто.

Пистънс почиваха тази нощ, докато “гръмотевиците” играха в 2:00 часа българско време и взеха своето срещу Чикаго Булс. Оклахома надви “биковете” със 131:113 (29:32 33:35 33:21 36:25), като поражението нямаше никакво значение за гостите, които вече нямат дори теоретични шансове да се преборят на Изток за място в плей-ин турнира.

В другия мач по същото време Мемфис Гризлис отстъпи на Хюстън Рокетс със 109:119 (30:32 19:24 33:31 27:32). Благодарение на победата Хюстън запази преднината си от цели осем успеха спрямо седмия Финикс Сънс в Западната конференция, докато “гризлитата” са 13-ти и нямат шансове да намерят място в топ 10.

Иначе програмната схема бе открита с мач между отборите на Индиана Пейсърс и ЛА Клипърс в 1:00 часа българско време. Момчетата от Лос Анджелис стигнаха до изключително трудна и драматична победа със 114:113 (21:42 18:29 36:28 28:25), като те изоставаха с 10 точки на голямата почивка. Индиана остава на последното място в Източната конференция, докато Клипърс вече нямат шанс да се преборят за позиция в топ 6 на Запад, но всеки мач до края на редовния сезон ще бъде от огромно значение, за да си извоюва отборът максимално добра стартова позиция в плей-ин турнира.

Половин час по-късно шампионът от 2024 г. Бостън Селтикс също потегли по победния коловоз, след като надви у дома Атланта Хоукс със 109:102 (26:29 29:31 32:22 22:20). “Келтите” са втори на Изток, като все още имат само теоретичен шанс да изместят Детройт от лидерската позиция. Атланта пък държи шестото място в същата конференция с една победа пред седмия Филаделфия Флайърс, който обаче има един изигран мач по-малко.

По същото време Кливланд Кавалиърс разби Маями Хийт със 149:128 (40:27 41:19 28:41 40:41). Това запази шансовете на “кавалерите” да се преборят за второто или третото място на Изток, докато “жегите” остават на последното десето място, даващо право на участие в плей-ин турнира в същата конференция.

Друг отбор от Изтока в лицето на Торонто Раптърс също записа победа, надвивайки западен съперник – Ню Орлиънс Пеликанс, със 119:106 (29:25 30:19 31:31 29:31). “Пеликаните” няма как да изместят Голдън Стейт Уориърс от десетото място в своята конференция, докато Раптърс останаха на полпозишън в битката на срещуположното крайбрежие за топ 6.

Никола Йокич изигра пореден супер мач, записвайки “трипъл-дабъл” с 33 точки, 15 борби и 12 асистенции за зрелищната победа на Денвър Нъгетс срещу Юта Джаз със 135:119 (37:26 25:36 36:43 37:24).

Голдън Стейт Уориърс надви у дома Вашингтон Уизардс със 131:126 (38:25 34:25 20:34 39:29). Столичани продължават да се борят за честта си, за да не финишират на последното място в Източната конференция, докато “войните” водят люта битка за осмото място на Запад, за да си извоюват по-благоприятна позиция в плей-ин турнира.

Голяма услуга на Уориърс им направи прекият конкурент Портланд Трейл Блейзърс, който стана първият тим за тази нощ, който не успя да мине прага от сто точки и загуби от Далас Маверикс със 93:100 (22:32 29:34 25:23 17:21). Далас от своя страна е на 13-тото място в Източната конференция и няма шансове да продължи участието си в шампионата след края на редовния сезон.

В последния мач от програмната схема имаше нови радости за феновете на баскетбола от Лос Анджелис, тъй като местният ЛА Лейкърс надви Бруклин Нетс със 116:99 (35:30 26:29 24:25 31:15). Така Лейкърс продължи да води в битката за третото място, докато сезонът за “мрежите” също е близо до своя край.

До края на настоящото денонощие ще се изиграят още два мача, като те ще бъдат част от следващата програмна схема, стартираща в 21:00 часа българско време с двубоя между Милуоки Бъкс и Сан Антонио Спърс, а през новото денонощие ще има още само четири двубоя.