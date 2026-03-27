  2026-а е последна за Давид Гофен в АТР тура

2026-а е последна за Давид Гофен в АТР тура

  • 27 март 2026 | 20:47
Давид Гофен обяви, че 2026 година ще бъде последният му сезон в ATP тура.

35-годишният белгиец потвърди решението си в петък с видео публикация в Instagram. Гофен, бивш №7 в световната ранглиста, е шесткратен шампион на ниво тур и има баланс от 357 победи и 275 загуби.

„Някои решения остават с теб дълго време. Дадох всичко за този спорт, а тенисът ми даде повече, отколкото някога съм си представял“, каза Гофен във видеото. „Мачовете, битките, победите, загубите. Емоциите. Хората, които бяха до мен през всичко това. И затова това е едно от най-трудните решения в живота ми.“

Гофен спечели първата от шестте си титли на клей в Кицбюел през 2014 година, а най-големия трофей в кариерата си завоюва на твърди кортове в Токио през 2017 г. (ATP 500). Белгиецът има до момента 21 победи срещу играчи от топ 10, включително една срещу Роджър Федерер (по пътя към финала на Финалите на ATP през 2017 г.), две срещу Рафаел Надал и една срещу Новак Джокович.

По-скоро наскоро Гофен поднесе изненада срещу Карлос Алкарас на турнира в Маями 2025, като в момента води с 2-1 в директните им сблъсъци.

Снимки: Imago

Шиникова загуби и на сингъл, и на двойки в Египет

