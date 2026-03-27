Невяна Владинова: Нашите са спокойни, не се притесняваме от силната конкуренция

Вицепрезидентът на Българска федерация художествена гимнастика Невяна Владинова заяви, че подиум тренировката на националния отбор е премина добре и те са спокойни преди започващата утре Световна купа в "Арена София”.

"Момичетата ми се виждат доста добре, спокойни. Подиум тренировката мина добре. Допуснаха леки грешки, но те не са фатални. За това са подиум тренировките - да се пробват осветлението, килима, изобщо всичко в залата и да се почувстват максимално спокойни на състезанието. Така че очакваме, разбира се, да се представят по най-добрия начин", каза Владинова пред медиите.

В София ще участват 92 гимнастички и 22 ансамбъла от 52 държави.

"Ние сме много щастливи, че конкуренцията е толкова голяма, защото това е един тест за Световното първенство. Тя ще става все по-голяма, особено с наближаването и на Олимпиадата, така че за нас това е добре. Всички много се вълнуват от пристигането на Русия и на Беларус. Беларус все пак миналата година ги виждахме на част от нашите състезания. Видяхме, че не са загубили форма. Тренирали се през цялото време. Очаквам от Русия същото. Мисля, че ще дойдат със силни състезатели. Ще видим, въпрос на няколко дни е да разберем къде ще се наместят сред елита на света, добави тя.

В София за първи път ще бъде тествана нова система за оценявана в реално време, разработена от японската компания Сейко.

"Това е една много важна крачка за оценяването в художествената гимнастика и за това да бъде то максимално обективно. Разбира се, съдиите в момента са стресирани. Това е нова система. Те е така или иначе имат много отговорна задача. Сега я чувстват още по-отговорна, но те ще свикнат с това нещо. Не случайно целият екип и президентите на ФИГ, на Техническия комитет изобщо много лица от комитета са тук, за да проследят състезанието и за да се уверят, че проблеми няма да има, че съдиите ще бъдат спокойни и че нещо нещо оценяват нещата изключително обективно. Мисля, че това е добре и за публиката също така", коментира Невяна Владинова и изказа мнение за съчетанията на ансамбъла и на индивидуалните гимнастички Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

"Лично аз мисля, че нашият ансамбъл е най-добрият от това, което съм виждала до момента, с изключително силни съчетания. Много добре направени и в артистичност. За трудност не сме се съмнявали никога, но Весела отново е надскочила себе си. Нямам фаворит в съчетанията. Те са толкова различни и са толкова уникални сами по себе си, че и двете много ми харесват. Видяхме, че момичетата играха много силно и се надявам, че тези дни ще направят още нещо. Но разбира се, най-важното е на Световното първенство да бъдат в най-добрата си форма", допълни тя.

Ева Брезалиева ще представи четири нови композиции.

"Ева е гимнастичка, която обича разнообразието, така че неслучайно са сменени всичките й съчетания. Тя бързо изработва, бързо навлиза във форма. От тях със Стилияна, разбира се, очакваме да покажат най-доброто от себе си за момента и да спечелят медали", завърши вицепрезидентът на БФХГ.