Меджик трудно преодоляха съпротивата на Кингс

Орландо Меджик и Сакраменто Кингс се изправиха един срещу друг, като отборът от Орландо извоюва победата в последните секунди със 121:117.

В края на първата четвърт Магьосниците натрупаха преднина от девет точки (39:30). Кралете успяха да намалят разликата до шест точки (66:59) преди полувремето. В третата част двата отбора продължиха да играят равностойно. Изходът от мача беше решен в последните секунди на четвъртата четвърт, когато Джейлън Съгс отбеляза решаваща тройка, а след това Дезмънд Бейн реализира два наказателни удара, осигурявайки победата за Меджик.

Paolo with the slick NO-LOOK dime 🔥 pic.twitter.com/IaAJMPJRVU — NBA (@NBA) March 27, 2026

Паоло Банкеро поведе тима от Флорида с 30 точки, 9 борби и 7 асистенции, което беше 25-ия път в четирите му сезона в НБА, в който вкарва поне 30 точки, 5 асистенции и 5 борби. Единствено Трейси Макгрейди с 66 има повече мачове за Меджик с подобни показатели. Дезмънд Бейн добави 23 точки за Орландо, а Тристан да Силва се отчете с 18.

За Кралете ДеМар ДеРоузън беше най-добър с дабъл-дабъл от 33 точки и 11 борби, а Дейквон Плаудън се включи с 23.

С днешния успех Орландо Меджик сложи край на серията си от 6 поредни загуби в НБА.