Латвия наказа Гибралтар още в първия мач и вероятно няма да изпадне

Отборът на Латвия направи голяма крачка към оставането си в дивизия “С” на Лига на нациите, след като надви Гибралтар с 1:0 като гост в първа среща от плейофа за изкачване/изпадане между дивизии “C” и “D”. Владиславс Гутковскис реализира единственото попадение от дузпа 63-тата минута. Реваншът в Рига е във вторник.

Гибралтар получи шанс за изкачване като като втори в група 1 на дивизия “D”, докато противникът беше завършил последен в група 4 на дивизия “С”.

Латвийците заслужиха успеха си заради по-високата си класа, макар това да си пролича чак след почивката. През първото полувреме играчите от Гибралтар се държаха на ниво и дори отправиха повече удари - пет срещу два. След паузата обаче домакините не успяха да стрелят дори веднъж към мрежата на съперника, докато тимът на Латвия отправи десет изстрела.

В крайна сметка се стигна и до очаквания гол. Гутковскис, който го реализира от бялата точка, спечели и нарушението за самата дузпа.

