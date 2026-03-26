Милано спечели първия финал за "Чалъндж къп"

  • 26 март 2026 | 18:48
Италианският отбор Алианц (Милано) спечели първия мач от големия финал в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Играчите на Роберто Пиаца биха категорично като гости белгийския Линдеманс (Аалст) с 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) в среща, играна късно снощи пред над 2000 зрители.

Реваншът между двата тима е в сряда (1 април) от 21,30 часа българско време в Италия. Милано трябва да спечели само два гейма, за да триумфира с трофея в "Чалъндж къп".

Над всички за Милано бе Ферре Регерс със страхотните 23 точки (3 блока, 2 аса и 69% ефективност в атака - +18), а Тацунори Оцука добави още 14 точки (1 блок, 2 аса, 69% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +14) за победата.

За домакините от Аалст Енрике Ремпел реализира 17 точки (1 блок, 3 аса и 48% ефективност в атака - +12), а Нуно Маркес завърши с 11 точки.

Снимки: CEV.EU

