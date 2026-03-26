Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Малта
Вече е почти ясен последният съперник на България в Лигата на нациите

  • 26 март 2026 | 21:15
  • 692
  • 1
Люксембург победи с 2:0 като гост Малта и до голяма степен си гарантира оставане в третата по сила дивизия в Лигата на нациите. Съставът на Великото херцогство спечели визитата си на "Та Али" с попадения на Венсан Тил в 47-ата минута и Матиас Олесен в добавеното време.

Крайният победител от плейофа за изкачване/изпадане между дивизии "C" и "D" ще определи и последния съперник на България в следващото издание на турнира. Родните национали се паднаха в група 4 на Лига "C" с Исландия и Естония, а към тях почти сигурно ще се присъедини и Люксембург.

Латвия наказа Гибралтар още в първия мач и вероятно няма да изпадне

Преди днешния двубой Люксембург беше в серия от 9 мача без победа. В официална среща пък тимът не познаваше вкуса на успеха от 2023 година, когато надви с 1:0 Лихтенщайн в евроквалификация.

Малта имаше по-добрите положения преди почивката, но не можа да се възползва от тях. В началото на втората част Венсан Тил откри резултата след центриране на Флориан Бонер, а в самия край на мача Олесен сложи точка на спора.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

