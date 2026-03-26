  Антон Василиев: Заслужихме и изстрадахме успеха

Антон Василиев: Заслужихме и изстрадахме успеха

Антон Василиев: Заслужихме и изстрадахме успеха

Отборът на ВАСК спечели титлата във второто ниво на шампионата при жените - Висшата лига, след като надделя трудно над Любо Ганев-Автосвят (Русе) с 3:2 гейма в големия финал на първенството. Старши треньорът на тима Антон Василиев говори в специално интервю за BGvolleyball.com, като заяви, че състезателките му са заслужили и изстрадали успеха, и, че с щаба му продължават да имат за цел развитие на млади таланти. Той сподели и, че двубоите като треньор са много по-емоционални.

ВАСК спечели титлата във Висша лига - жени

- Победихте Любо Ганев-Автосвят във финала на Висшата лига и през новия сезон ще играете в елита. Твоят коментар?

- Първо искам да поздравя и двата отбора за интересния и оспорван мач. Това е един успех, който постигнахме след много дълга и целенасочена работа като клуб, треньорски щаб и отбор! Това е отбор, който градим от повече от 4 години.

- С какво смяташ, че надделяхте над противника?

- Изпълнихме си тактическите задачи на блок и това е едно от основните неща, които решиха мача!

- Можеше ли нещата да се развият по друг начин?

- Разбира се, особено при момичета, и то на тази възраст, нищо не е ясно, докато не свърши мачът и то се видя! Мач, който можеше да затворим 3:0 гейма. Какво се случи: леко отпускане, леко разконцентриране и няколко непредизвикани грешки и се стигна до тайбрек!

- Какво беше за теб да се завърнеш в Русе?

- Много приятно и драго ми стана - все пак три сезона изкарах в Русе. Много спомени ми се възвърнаха, когато влязох в залата, видях се с мои бивши съотборници!

- Твоята равносметка за изминалия сезон?

- Рано е да се правят равносметки, защото сезонът и мачовете продължават в различните възрасти! Една от целите е изпълнена - да се класираме за "Demax+" лигата, сега работим и продължаваме да мислим за следващите срещи!

- Рано е да се говори все още, но мислите ли вече за новия сезон?

- Разбира се. Продължаваме нашето развитие и нашата цел остава същата, каквато и е била през всичките години - да развиваме нашите млади състезатели!

- Кои двубои са по-емоционални за теб - в миналото като състезател, или сегашните като треньор?

- Разбира се, че като треньор! Отговорностите и нещата, за които трябва да мислиш, са много повече, а и решенията, които взима треньорът, са най-важните и най-трудните! По време на мач, каквото и да става, треньорът трябва да запази спокойствие и да не си изпуска нервите!

- На какво искаш да научиш състезателките си?

- Отговорност, дисциплина, уважение. Никога да не се предават, каквото и да става и каквито трудности да имат - да не се отказват!

- А те теб на какво те учат?

- Научиха ме най-вече на търпение! Също така ми каляват нервите всеки ден. (смее се)

- Какво би искал да им кажеш?

- Че се гордея с тях и че ги обичам! Поздравявам ги за успеха - заслужиха си го и го изстрадаха след толкова години упорит труд и лишения!

Още от Волейбол

Иван Станев: Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала

Иван Станев: Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала

  • 26 март 2026 | 17:24
  • 196
  • 0
Мартин Атанасов сменя Италия с Индонезия

Мартин Атанасов сменя Италия с Индонезия

  • 26 март 2026 | 16:10
  • 1440
  • 0
Левски е Отбор на 2025-а в "Синя звездна класация", взе още 2 награди

Левски е Отбор на 2025-а в "Синя звездна класация", взе още 2 награди

  • 26 март 2026 | 15:04
  • 450
  • 1
Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:42
  • 1976
  • 0
Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:11
  • 6663
  • 4
Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

  • 25 март 2026 | 21:15
  • 5111
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 10500
  • 17
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 23075
  • 35
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 25920
  • 99
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 258
  • 0
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 74711
  • 32
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 21787
  • 14