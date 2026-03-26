Левски е Отбор на 2025-а в "Синя звездна класация", взе още 2 награди

Мъжкият волейболен тим на Левски бе определен за "Отбор на годината" на церемонията "Синя звездна класация", която се проведе в Музея на спорта в Националния стадион "Васил Левски".

Ежегодната класация отличи най-добре представителите се в различни видове спорт на Обединени спортни клубове "Левски". С най-много статуетки за представянето си през 2025 година си тръгнаха състезателите по художествена гимнастика, волейбол и борба.

"Благодаря ви, че и миналата година положихте този неимоверен и тежък труд, за да можете да постигнете вашите лични постижения и да прославите вашите клубове, както и Обединения спортен клуб "Левски", който се доказва като емблема и пример за подражание в цяла България. Благодаря ви за успехите и за славата, която носите на България. Бъдете здрави и дано всичките ви мечти се сбъднат", каза при словото си председателят на ОСК "Левски" Тодор Стефанов.

Наградата за "Отбор на годината" получи капитанът на тима Светослав Гоцев, а заедно с него излязоха още националите Дамян Колев и Димитър Добрев, които получиха и индивидуални отличия. Първият бе част от избраните за "сини" спортисти на 2025-а. Вторият пък бе сред отличените за пробив в световния спорт. Само на 17 г. Добрев бе в състава на националния отбор на селекционера Джанлоренцо Бленджини, който стигна до сребърните медали на световното.

В класацията за "Спортист на годината" призове получиха Стилияна Николова (художествена гимнастика), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Дамян Колев (волейбол), Владимир Георгиев (бокс), Магдалена Вълкова (художествена гимнастика), Рая Божилова (художествена гимнастика), Анания Димитрова (художествена гимнастика), Станислав Иванов (класическа борба), Ванеса Стоянова (джиу-джицу), Ева Брезалиева (художествена гимнастика).

За "Пробив в световния спорт" бяха отличени Кристиян Кръстев (класическа борба), Данимир Йорданов (класическа борба), Георги Мърков-младши (класически борба), Кристиян Миленков (класическа борба), Радослав Великов (свободна борба), Чавдар Русинов (джиу-джицу), Мелиса Дачева (джиу-джицу), Димитър Добрев (волейбол), Ясен Радев (бокс), Кирил Борисов (бокс), Даниел Трифонов (спортна гимнастика), Джесика Чан (пистово колоездене) и Денис Лазаров (класическа борба).

Татяна Янева от Клуб по художествена гимнастика "Левски" бе определена за "Треньор на годината", а приза за "Клуб на годината" отиде при Боксов клуб "Левски".

Награда за "Принос" получи председателят на Боксов клуб "Левски" Виктор Недялков. Председателят на ОСК "Левски" Тодор Стефанов също получи награда от председателя на Сдружение "Левски - спорт за всички" Люсиен Велчев, след което Стефанов също връчи плакет на Велчев.

Със специални награди по повод предстоящите си 80-годишни юбилеи бяха отличени олимпийският шампион по борба от Мюнхен 1972 Георги Мърков и най-успешната треньорка в историята на българската художествена гимнастика Нешка Робева.

"Не съм легенда още, тъй като съм все още жива", пошегува се Робева.

"Все още съм между вас, чувствам се жива и продължавам да ходя в залата. Гледам децата и им се радвам. Ще ви поканя и на стотната си годишнина", каза още тя.

"Мислех да запазя този юбилей в тайна, но явно няма как да остане в тайна. С г-жа Робева го докарахме до 80 години. Надявам се, че и на стогодишнината пак ще можем да се съберем", заяви Георги Мърков.