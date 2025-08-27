Популярни
Христо Стоичков откри нова академия на ФИФА в Таджикистан

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е на посещение в Таджикистан, където откри нова академия на ФИФА и нов футболен терен. Преди дни носителят на "Златната топка" посети и Киргизстан като пратеник на Световната футболна централа.

Христо Стоичков откри нов футболен терен в Таджикистан
Христо Стоичков откри нов футболен терен в Таджикистан

"Имах огромната чест да открия новата академия на FIFA в Таджикистан! Всички треньори в страната ще работят по една програма! Отношението на хората ме трогна! Таджикистанските деца са влюбени във футбола и ми станаха приятели! Ще се върна пак при тях!", написа Камата в социалните мрежи.

