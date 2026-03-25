Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:42
  • 103
  • 0
Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

Турският отбор Зираатбанк (Анкара) е на крачка от историческо класиране за полуфиналите на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Мустафа Каваз тим би категорично като гост полския Асеко Ресовия (Жешув) с 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) в първия мач от 1/4-финала помежду им, игран тази вечер пред около 4200 зрители в зала "Подпромие".

Срещата-реванш между двата тима е във вторник (31 март) от 19,00 часа българско време в Турция. Зираатбанк трябва да спечели само два гейма, за да се класира за исторически първи път за финалната четворка на ШЛ в Торино. От друга страна Ресовия се нуждае от минимум успех с 3:0 или 3:1, за да стигне до т.нар. "златен" гейм.

Най-резултатни за Зираатбанк бяха Нимир Абдел-Азиз (1 блок, 1 ас и 41% ефективност в атака - +7) и Тревор Клевено (69% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +9) с по 11 точки. Клевено бе избран и за MVP на мача. Томаш Форнал пък добави 10 точки (2 блока, 1 ас, 47% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +5) за победата.

За тима на Ресовия Ясин Луати приключи с 13 точки (3 блока, 45% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +6), докато Карол Бутрин завърши с 11 точки.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:11
  • 762
  • 0
Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

  • 25 март 2026 | 21:15
  • 2411
  • 1
Локомотив Авиа пречупи Пирин в Разлог и е на полуфинал

Локомотив Авиа пречупи Пирин в Разлог и е на полуфинал

  • 25 март 2026 | 20:18
  • 1291
  • 0
Олимпийски медалисти на гости на Балкан волей (Ботевград)

Олимпийски медалисти на гости на Балкан волей (Ботевград)

  • 25 март 2026 | 19:24
  • 404
  • 0
Добромир Димитров и Гуагуас изпуснаха Перуджа в първия 1/4-финал в Шампионската лига

Добромир Димитров и Гуагуас изпуснаха Перуджа в първия 1/4-финал в Шампионската лига

  • 25 март 2026 | 19:15
  • 669
  • 0
Пламен Константинов: По-добре е да замълчим сега

Пламен Константинов: По-добре е да замълчим сега

  • 25 март 2026 | 18:22
  • 3073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 18041
  • 37
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 29251
  • 39
България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 37828
  • 104
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 7437
  • 19
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 17615
  • 32
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 6733
  • 1