Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

Турският отбор Зираатбанк (Анкара) е на крачка от историческо класиране за полуфиналите на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Мустафа Каваз тим би категорично като гост полския Асеко Ресовия (Жешув) с 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) в първия мач от 1/4-финала помежду им, игран тази вечер пред около 4200 зрители в зала "Подпромие".

Срещата-реванш между двата тима е във вторник (31 март) от 19,00 часа българско време в Турция. Зираатбанк трябва да спечели само два гейма, за да се класира за исторически първи път за финалната четворка на ШЛ в Торино. От друга страна Ресовия се нуждае от минимум успех с 3:0 или 3:1, за да стигне до т.нар. "златен" гейм.

Най-резултатни за Зираатбанк бяха Нимир Абдел-Азиз (1 блок, 1 ас и 41% ефективност в атака - +7) и Тревор Клевено (69% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +9) с по 11 точки. Клевено бе избран и за MVP на мача. Томаш Форнал пък добави 10 точки (2 блока, 1 ас, 47% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +5) за победата.

За тима на Ресовия Ясин Луати приключи с 13 точки (3 блока, 45% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +6), докато Карол Бутрин завърши с 11 точки.

Снимки: CEV.EU