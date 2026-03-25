Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:11
  • 767
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха тежка загуба в първия си мач от 1/4-финалите в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Играчите на Джампаоло Медей паднаха вкъщи от миналогодишния финалист в надпреварата - полския Алурон КМК Варта (Заверче), с 0:3 (22:25, 16:25, 29:31) в среща, играна тази вечер пред над 2800 зрители в зала "Еуросуоле Форум".

Мачът-реванш между двата тима е следващия четвъртък (2 април) от 19,00 часа българско време в Полша. Лубе трябва да спечели задължително с 3:0 или 3:1, за да стигне поне до т.нар. "златен" гейм. От друга страна волейболистите на Заверче се нуждаят само от два спечелени гейма, за да се класират за финалната четворка на Шампионската лига в Торино.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и бе над всички със 17 точки (49% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +5).

Ерик Льопки завърши с 11 точки (69% ефективност в атака - +6).

За тима на Заверче Аарън Ръсел (1 блок, 50% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +8) и Бартош Кволек (1 ас, 53% ефективност в атака и 69% позитивно посрещане - +7) реализираха съответно 12 и 10 точки за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определен разпределителят на победителите Мигел Тавареш Родригеш, който се отчете и с 2 точки (1 ас) за успеха.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА, ИТАЛИЯ) - АЛУРОН КМК ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ, ПОЛША) 0:3 (22:25, 16:25, 29:31)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 2, Ерик Льопки 11, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 17, Матиа Ботоло 6, Вуут Д'Хеер 3, Джовани Гарджуло 6 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев, Ноа Дуфлос-Роси 2, Марко Подрасчанин)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш Родригеш 2, Бартломией Болаж 8, Аарън Ръсел 12, Бартош Кволек 10, Юрий Гладир 6, Матеуш Биениек 9 - Якуб Попивчак-либеро (Якуб Новосиелски, Кайл Енсинг, Патрик Лаба)

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

