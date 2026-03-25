ФИФА обявява последната фаза от продажбата на билети за Световното първенство

ФИФА обяви планове за финален кръг от продажбата на билети за Световното първенство. Световната футболна централа заяви, че над 1 милион билета са били продадени до края на предишното издание между декември и февруари, а допълнителни билети ще бъдат пуснати в обща продажба от 1 април до края на турнира, който се провежда от 11 юни до 19 юли.

Последната фаза идва, след като президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви през януари, че търсенето на билети е като за„1000 години Световни първенства наведнъж“ и че всичките 104 мача от последното издание на Купата ще бъдат разпродадени.

ФИФА е изправена пред критики относно стратегията си за ценообразуване на билетите за турнира, който е съвместно домакинстван от Съединените щати, Канада и Мексико.

ФИФА очаква рекордни приходи

Феновете обвиниха ФИФА в предателство през декември, когато билетите бяха пуснати в обща продажба на цени от 140 долара за най-евтините мачове от груповата фаза до 8680 долара за финала.

Във вторник Football Supporters Europe заяви, че се е присъединила към потребителската група Euroconsumers, за да подаде официална жалба до Европейската комисия относно цените.

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

FSE критикува прекомерно високите номинални цени и използването на „динамично ценообразуване“ за първи път на Световно първенство, което може да доведе до още по-голямо увеличение на разходите.

ФИФА заяви, че останалите билети ще се продават на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. От ФИФА заявиха, че последната фаза ще позволи на феновете да избират конкретни места, докато тези, които вече са закупили билети, ще могат да видят кои места са им разпределени от 1 април.