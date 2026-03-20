ФИФА очаква рекордни приходи

ФИФА прогнозира рекордни приходи от 14 милиарда долара за периода 2027-2030 година, съобщиха от Световната централа след заседание на Съвета в четвъртък, подчертавайки финансовата мощ на Световното първенство по футбол за мъже, докато президентът Джани Инфантино призова за мир на фона на глобалните геополитически проблеми.

Прогнозните приходи, единодушно одобрени като част от Годишния доклад на ФИФА за 2025-а, ще бъдат реинвестирани в играта, като финансирането за развитие по програмата FIFA Forward се очаква да достигне 2,7 милиарда долара през следващия цикъл - осемкратно увеличение в сравнение с периода преди 2016 година.

"Не става въпрос само за числа, а за конкретни резултати“, каза Инфантино, добавяйки, че едно успешно Световно първенство се превръща в повече възможности за мъже, жени и младежи, подобрена инфраструктура и по-голям достъп до технологии в асоциациите-членки на ФИФА. От централата заявиха, че Световното първенство остава основният източник на приходи, което позволява това, което Инфантино определи като „безпрецедентни ресурси“, да бъдат насочени обратно към глобалното развитие.

🔘 Landmark protections for women working in football

🔘 Introduction of FIFA ASEAN Cup

🔘 FIFA Forward investment to reach USD 2.7 billion

🔘 Landmark protections for women working in football

🔘 Introduction of FIFA ASEAN Cup



Финансовите прогнози бяха обявени, след като Инфантино отново подчерта ролята на футбола за насърчаване на единството. "ФИФА не може да решава геополитически конфликти, но ние сме ангажирани да използваме силата на футбола и Световното първенство по футбол, за да изграждаме мостове и да насърчаваме мира, тъй като мислите ни са с тези, които страдат в резултат на продължаващите войни“, каза той.

Той добави, че ФИФА очаква разширеното Световно първенство за мъже с 48 отбора да се проведе по график и призова участващите отбори да се състезават "в дух на феърплей и взаимно уважение".