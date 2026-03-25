Олимпийски медалисти на гости на Балкан волей (Ботевград)

  • 25 март 2026 | 19:24
Вдъхновяваща среща с легенди на българския волейбол се състоя във Балкан волей (Ботевград), където специални гости бяха бившият национал и участник на олимпийски игри, а след това успешен национален треньор Емил Тренев и една от най-добрите български волейболистки и олимпийска медалистка Румяна Каишева. Тяхното посещение донесе истински "вкус на олимпийски медали" и незабравими емоции за младите състезателки от клуба.

По време на срещата двамата именити гости се включиха като ментори на децата, споделяйки богатия си опит от големите международни състезания и дългогодишната си кариера във волейбола. Те разказаха за своя спортен път, за трудностите и победите, които са ги изградили като състезатели и треньори, както и за ценностите, които спортът възпитава – дисциплина, постоянство и работа в екип.

Емил Тренев, бивш национален състезател и участник в Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г., по-късно изгражда успешна треньорска кариера. Като старши треньор на националния отбор на България печели бронзов медал на Европейското първенство по волейбол за жени през 2001 г.

Сред специалните гости беше и Румяна Каишева – една от знаковите фигури в българския женски волейбол. Тя е бронзов медалист от Олимпийските игри в Москва през 1980 г., европейски шампион от 1981 г., както и двукратен европейски клубен шампион с ЦСКА. В богатата ѝ спортна биография присъстват още бронзов медал от Европейско първенство, както и спечелването на Купата на носителите на купи през 1982 г.

Срещата премина в приятелска и мотивираща атмосфера. Младите волейболисти имаха възможност да задават въпроси, да чуят интересни истории от големите спортни форуми и да получат ценни съвети за своя път в спорта. Посещението на тези изявени личности остави силно впечатление у децата и показа колко важни са примерът, традицията и приемствеността в българския волейбол. За младите състезатели на Балкан волей това беше среща, която ще помнят дълго – среща с хора, донесли олимпийска слава на България и вдъхновение за следващите поколения.

