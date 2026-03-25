Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Добромир Димитров и Гуагуас изпуснаха Перуджа в първия 1/4-финал в Шампионската лига

  • 25 март 2026 | 19:15
  • 370
  • 0

Българският разпределител Добромир Димитров и неговият Гуагуас (Лас Палмас) изпуснаха страхотна възможност да победят настоящия носител на трофея - италианския гранд Сър Сикома Монини (Перуджа) в първия мач от 1/4-финалите в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Серхио Мигел Камареро тим отстъпи много драматично като домакин с 2:3 (23:25, 19:25, 25:21, 25:23, 13:15) в първата среща помежду им, играна късно снощи пред над 5000 зрители в зала "Гран Канария Арена".

Реваншът между двата тима е в сряда (1 април) от 21,30 часа българско време в Перуджа. Успех за който и да е от двата отбора, ще го класира за финалната четворка в Торино. Единствено при 3:2 за волейболистите на Лас Палмас, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм.

Добромир Димитров остана резерва и така не се появи в игра.

Най-резултатен за Лас Палмас бе Франсиско Соуса с 20 точки (2 блока и 55% ефективност в атака - +17). Елдер Мендес се отчете с 15 точки (1 блок и 61% ефективност в атака - +12), а Османи Хуанторена и Мартин Рамос добавиха по 14 точки, но и това не беше достатъчно за успех.

За тима на Перуджа Уасим Бен Тара заби страхотните 28 точки (3 блока, 3 аса и 47% ефективност в атака - +23), докато Олег Плотнитский завърши с 20 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +11) за победата.

Но за MVP на мача беше избран полският национал Камил Семенюк, който реализира още 13 точки (1 блок, 2 аса, 37% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +7) за успеха.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

