Спартак (Плевен) без четирима срещу Беласица

Спартак (Плевен) приема Беласица (Петрич) в отложен двубой от 21-вия кръг на Втора лига. Срещата е утре, 25-ти март, от 15:30 часа на стадион „Плевен“. Припомняме, че мачът трябваше да се състои на 21-ви февруари, но поради обилен снеговалеж теренът не беше почистен и не позволяваше на него да се играе футбол.

След два поредни успеха „синьо-белите“ са в подем и при още един триумф могат да излязат от опасната зона. Те влизат в срещата като предпоследни с актив от 20 точки, докато гостите са последни със 7 по-малко. Спартак се наложи с 3:0 над Хебър (Пазарджик) като гост и с 4:0 у дома срещу Етър (Велико Търново), като освен разгромните успехи, запази и първите си сухи мрежи от ноември насам.

Задачата за Красимир Бислимов и играчите му утре обаче няма да е лека. Те ще трябва да се справят без четирима от бранителите си. Двама са повикани в националните си отбори. Левият бек Аджеил Невеш е с тима на Сао Томе и Принсипи, а централният защитник Петър Господинов отново ще облече екипа на младежката гарнитура на Молдова.

Други двама са с наказания заради натрупани картони. Това са опитният Иван Иванов и Даниел Стоянов, които оставят на треньорския щаб само четири опции за защитния вал на Спартак.

По-рано през сезона двата тима завършиха наравно 1:1 в Петрич, а през миналата кампания направиха равенство 0:0 в Плевен.