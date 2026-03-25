Един от най-големите организатори на турнири обяви календара и награден фонд от 11 450 000 долара

Един от най-големите организатори на турнири в Counter-Strike сцената - ESL, обяви мащабен план за 2027 година. От компанията се похвалиха с награден фонд от 11 450 000 милиона долара за всички турнири, както и нови локации на шампионатите, които ще разберем в близко бъдеще.

#ESLProTour 2027 Updates!



💰 $11,450,000+ Up for grabs

👥 8 Team playoffs for all 2027 events

🏟️ Live audience finals for all 2027 events

🏙️ At least 3 new cities

🚨 And more... pic.twitter.com/P9ZZdC58pt — ESL Counter-Strike (@ESLCS) March 25, 2026

Към това можем те добавиха, че IEM Krakow отново ще бъде сред топ събитията за следващата кампания. Интересен факт е, че IEM ще даде възможност и на нови три града, които да приемат най-силните отбори и играчи в света на Counter-Strike.

Снимка: ESL