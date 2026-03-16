NAVI изигра чудесен финал и спечели трофея от ESL Pro League

Отборът на Natus Vincere спечели сезон № 23 на Counter-Strike турнира - ESL Pro League, след като надигра турския Aurora с 3:1 (13-7, 11-13, 13-8, 13-9).

Украинците успяха да спечелят Mirage, Nuke и Dust 2, като отстъпиха единствено на Anubis. Чудесно по време на двубоя се справи снайперистът Ихор "w0nderful" Жданов, който отбеляза K/D от 82/46 и 1.56 рейтинг.

По този начин NAVI си тръгва с 250 000 долара и трофея, а MVP приза за целия турнир отиде в ръцете на младия косовар Дрин "makazze" Шакири.

