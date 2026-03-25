"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

В Боровец продължава обучението от най-социалният проект на Българската федерация по ски – „Научи се да караш ски“. През тази седмица през програмата ще преминат и последните 90 ученици от 1 до 4 клас от Самоков, и региона. Общо в Боровец тази година ще бъдат обучени 350 деца от Самоков и региона. Те ще преминат 20-часово обучение в рамките на 4 дни. За малчуганите ще се грижат ски учителите от „Бороспорт“. В 17-ото издание на „Научи се да караш ски“ участие ще вземат 2028 ученици, които ще бъдат обучени безплатно в Боровец, Пампорово, Витоша, Троян и Банско.

Програмата стартира през 2008 година като проект на БФСки за ученици от София, Банско, Самоков и Смолян, и бе подкрепена от тогавашния председател на ДАМС Весела Лечева. Развитието й през годините спомогна да бъдат обучени да карат ски повече от 45 000 деца. За най-добре представилите се през тази година от всички центрове на обучение ще има финален лагер в ски зона Банско, където за тях ще се грижат ски учителите от „Юлен“ АД.