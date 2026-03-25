"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

  • 25 март 2026 | 17:37
  • 110
  • 0
"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

В Боровец продължава обучението от най-социалният проект на Българската федерация по ски – „Научи се да караш ски“. През тази седмица през програмата ще преминат и последните 90 ученици от 1 до 4 клас от Самоков, и региона. Общо в Боровец тази година ще бъдат обучени 350 деца от Самоков и региона. Те ще преминат 20-часово обучение в рамките на 4 дни. За малчуганите ще се грижат ски учителите от „Бороспорт“. В 17-ото издание на „Научи се да караш ски“ участие ще вземат 2028 ученици, които ще бъдат обучени безплатно в Боровец, Пампорово, Витоша, Троян и Банско.

Програмата стартира през 2008 година като проект на БФСки за ученици от София, Банско, Самоков и Смолян, и бе подкрепена от тогавашния председател на ДАМС Весела Лечева. Развитието й през годините спомогна да бъдат обучени да карат ски повече от 45 000 деца. За най-добре представилите се през тази година от всички центрове на обучение ще има финален лагер в ски зона Банско, където за тях ще се грижат ски учителите от „Юлен“ АД.

Още от Зимни спортове

Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

  • 25 март 2026 | 16:04
  • 733
  • 0
Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

  • 25 март 2026 | 15:12
  • 845
  • 0
Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

  • 25 март 2026 | 14:47
  • 1176
  • 2
Алберт Попов последен след първия манш на финалния за сезона слалом

Алберт Попов последен след първия манш на финалния за сезона слалом

  • 25 март 2026 | 12:59
  • 1072
  • 4
Болест отказа от спорта германски алпиец

Болест отказа от спорта германски алпиец

  • 25 март 2026 | 12:58
  • 769
  • 1
Отава в позиция за втората "уайлд кард" за плейофите на Изток за купа "Стенли"

Отава в позиция за втората "уайлд кард" за плейофите на Изток за купа "Стенли"

  • 25 март 2026 | 11:23
  • 897
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 10125
  • 9
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 19594
  • 29
България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 31120
  • 80
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 3703
  • 6
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 12491
  • 22
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 4124
  • 0