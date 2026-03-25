СК към БФБ с позиция за спорната ситуация в края на дербито Балкан - Рилски Спортист

Съдийската комисия към БФБаскетбол излезе с официално становище относно спорната ситуация от края на мача между Балкан и Рилски спортист от 26-ия кръг на Sesame НБЛ. Балкан спечели двубоя с точка разлика след обрат, но преди победния кош на Травис Макконико имаше дискусионен момент, свързан с това кой докосва последен с топката след пробив на Макконико и игра в защита на Майкъл Едуардс. От съдийската комисия прилагат и две видеа към текста.

Рилски спортист излезе с позиция относно спорната ситуация в края на дербито с Балкан

Ето позицията по тази тема на СК към БФБ:

"Във връзка с публикуването на отворено писмо от БК „Рилски Спортист“ и в продължение на заявеното, че СК към БФ Баскетбол ще търси начини да продължи да даваме обяснение при поискване от зрители или участници, предоставяме разяснение на ситуацията от срещата Балкан - Рилски спортист (Sesame НБЛ, Кръг 26).

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Вземането на решение от съдиите, когато има съмнение за докосване от противников състезател при топка излязла извън игралното поле не е прост процес, който следва точно обявена процедура и техники, които съдиите са задължени да следват при наличие на система за видеоповторение и при поискване от треньорите за преразглеждане на ситуацията (Нead Сoach Сhallenge). Това е и една от причините понякога това да изисква повече време. Независимо, че може да е ясна ситуацията още при използване на първата камера, процедурата трябва да се изпълни докрая.

За сведение, публикувамe и самата процедура:

Протокол и техники за използване на система за видеоповторение (IRS) в случай на топка извън игралното поле:

1. Винаги се започва разглеждането с главна камера, нормална скорост. Гледа се кои са състезателите замесени в конкретната ситуация

движението на тези състезатели

движението на топката

2. Търси се най-добрият ъгъл

3. Разглеждат се всички възможни ъгли, ако от предходните няма ясно доказателство от кой излиза топката

4. При избор на правилен ъгъл се разглежда

последно докосване от състезател;

дали пръстите променят движението си;

дали топката докосва част от екипировката на състезател;

дали топката променя траекторията си;

отместване на китка, ръка в следствие от докосване на топката;

дали топката е все още в игра и кога излиза извън игрището (преглежда се цялото движение на топката до момента в който излиза извън игрището, а не само предполагаемото последно докосване);

дали топката докосва друг състезател след това;

продължителното движение на ръцете (на къде отива/т ръката/ръцете на състезателя за да се види евентуално последващо докосване);

5. Комуникацията винаги включва цвета на униформата при всеки следващ кадър - например докосване от бяло, докосване от синьо, синьо, синьо, все още синьо, няма последващо докосване от бяло.

6. Старши съдията винаги иска потвърждение от втория съдия какво вижда той и дали е съгласен с описанието на ситуацията.

7. След потвърждение от втория съдия се взима решение за чисто и неоспоримо доказателство при вземането на решението.

8. При различни мнения на двамата съдии по време на видеонаблюдението, то се счита, че видеото не дава основание за промяна на решението (inconclusive) и играта се подновява с първоначално взетото решение (това е причината, поради която е много важно да има първоначално решение преди преразглеждане на видео ситуацията)

Освен всичко IRS позволява и зумиране на самото видео. По-долу Ви публикувам две от видеата, които са били разглеждани от съдиите по предоставения начин. В първото видео се вижда ясно докосването на топката от лакътя на синия състезател, а от второто видео се вижда, че белият състезател не играе след това с топката".

