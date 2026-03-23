Рилски спортист излезе с позиция относно спорната ситуация в края на дербито с Балкан

Шампионът на България Рилски спортист излезе с официална позиция за спорния момент в края на дербито с Балкан в "Арена Ботевград" в неделя. Тимът от Самоков загуби драматично сблъсъка със 78:79 след победен кош на Травис Макконико 3 секунди преди края, въпреки че гостите водеха в резултата през почти цялото време и преднината им на моменти бе двуцифрена.

32 секунди преди края, при точка в повече за шампионите, центърът на Рилски спортист Майкъл Едуардс успя да спре пробива на Травис Макконико към коша на гостите, като топката напусна очертанията на терена. Първоначално съдиите дадоха топка за Рилски спортист. След преглед на ситуацията обаче се стигна до промяна на решението им, въпреки че на телевизионните повторения се вижда, че действително по-скоро гардът на ботевградчани играе последен с топката.

Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

След изиграването на 26-ия кръг на Sesame НБЛ, Балкан и Рилски спортист са с еднакви показатели (19-5), но ботевградчани се върнаха на първата позиция в класирането.

"Решителната ситуация на дерби срещата между Балкан и Рилски спортист вчера.

При оставащи 32 секунди до края на мача (и 1 точка в полза на Рилски), при пробив на Травис МакКонико и негов контакт с Майк Едуардс, най-близко стоящият съдия (С. Петров) отсъди топка за Рилски.

В единия приложен клип ситуацията е представена от всички възможни (5) гледни точки.

Само от една камера (тази под коша) КАТЕГОРИЧНО СТАВА ЯСНО ОТ КОГО ИЗЛИЗА ТОПКАТА (в отделен клип, на забавен каданс, са представени кадрите от тази камера) – последен играе с топката състезателят на Балкан, а играчът на Рилски изобщо не я докосва. ПЪРВОНАЧАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА СЪДИЯТА Е ПРАВИЛНО.

При преразглеждането на ситуацията от съдиите С. Петров и В. Великов – ОТ СЪЩИТЕ 5 ГЛЕДНИ ТОЧКИ, само една от които е достатъчно ясна, РЕШЕНИЕТО БЕШЕ ПРОМЕНЕНО –топка за Балкан.

Оставяме на вас да прецените крайното решение на съдиите.

А от Съдийската колегия очакваме адекватно обяснение и – при констатиране на грешката – съответни решения", пишат от Рилски спортист на официалните си профили в социалните платформи Instagram и Facebook. Към текста е приложено и видео от въпросния възлов момент в двубоя.

Снимка: Sesame НБЛ