  Хандбалният Шумен 61 атакува първото място преди плейофите

  • 25 март 2026 | 15:57
Мъжкият хандбален отбор Шумен 61 излиза в решителна битка за първото място преди плейофите на шампионата. На 28 март, от 16:00 часа, в зала „Арена Шумен” домакините приемат Локомотив (Горна Оряховица) в среща от последния 18-и кръг на редовния сезон в "А" РХГ.

„Ще излезем пределно мобилизирани срещу Локомотив и ще се раздадем максимално”, заяви треньорът на вицешампионите Никола Карастоянов, цитиран от пресслужбата на Шумен 61 преди предстоящия двубой.

До момента двата тима са с еднакъв актив с по 32 точки на върха на класирането, като имат само по една загуба. Победителят в прекия сблъсък ще завърши първи и в полуфиналния плейоф ще срещне четвъртия след редовния сезон – Спартак (Варна). Завършилият втори ще играе с бургаския Фрегата. Заелият по-предно класиране след редовния сезон има домакинско предимство в плейофите, в които се играе до две победи от три мача, припомниха от пресслужбата на хандбалния клуб в Шумен.

Оттам добавиха, че през есента шуменци спечелиха като гости на железничарите, а сега очакват нова победа пред родна публика, естествено, с горещата подкрепа от най-верните си фенове.

Да продължи победната си серия в шампионата и в турнира за Купата на България е решен хандбалният вицешампион при мъжете Шумен 61, като амбициите му са да спечели турнира за Купата на България за шести път.

Зала "Арена Шумен" ще бъде домакин на Финалната четворка на надпреварата за националната купа в началото на следващия месец. На 4 април ще се изиграят полуфиналните срещи, а на следващия ден ще бъде определен носителят на трофея и медалистите.

