  • 24 март 2026 | 22:39
Марица организира за седми път мемориалния турнир "Николай Диманов"

ВК Марица (Пловдив) ще проведе за седми път традиционния мемориален турнир "Николай Диманов". Надпреварата ще се състои тази неделя (29 март) в зала "Строител" в Пловдив, като срещите ще бъдат излъчвани пряко в YouTube канала Maritza Volley TV.

Турнирът е за момичета до 14-годишна възраст и се организира в памет на един от най-уважаваните треньори в школата на клуба – Николай Диманов. Надпреварата се провежда от 2018 година, като изданията през 2020 и 2021 година не се състояха заради пандемията от COVID-19.

В тазгодишното издание участие ще вземат още Левски София, ЦПВК и Тополово, които ще премерят сили с домакините от Марица. Форматът на турнира остава непроменен от миналогодишното издание – директни елиминации с два полуфинала, мач за трето място и финал. За втори път в историята надпреварата ще се проведе в зала "Строител".

Николай Диманов остава в историята на българския волейбол като изключителен специалист в работата с подрастващи. Като старши треньор на девическия национален отбор той извежда България до участие на две световни първенства, а приносът му към развитието на школата на Марица е сред основните фактори за успехите на клуба през последните години. Той ни напуска на 21 октомври 2016 година след тежка битка с онкологично заболяване.

Програма на турнира:

09,30 часа: Марица (Пловдив) – Тополово

10,45 часа: Официално откриване

11,15 часа: Левски София – ЦПВК

13,45 часа: Мач за трето място

15,15 часа: Финал.

Още от Волейбол

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

  • 24 март 2026 | 17:08
  • 1150
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с отлично начало в плейофите

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с отлично начало в плейофите

  • 24 март 2026 | 16:17
  • 8448
  • 12
Георги Петров с 10 точки, Гран Нанси с 13-и успех

Георги Петров с 10 точки, Гран Нанси с 13-и успех

  • 23 март 2026 | 17:38
  • 674
  • 0
Денис Карягин и Руси Желев изведоха Мачерата до плейофите в А2

Денис Карягин и Руси Желев изведоха Мачерата до плейофите в А2

  • 23 март 2026 | 17:00
  • 1540
  • 3
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 21082
  • 22
Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

  • 23 март 2026 | 15:31
  • 3157
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

  • 24 март 2026 | 20:57
  • 18736
  • 63
Страхотна битка във Валенсия

Страхотна битка във Валенсия

  • 24 март 2026 | 23:00
  • 4558
  • 4
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 22086
  • 65
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 17937
  • 51
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 37260
  • 37
Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

  • 24 март 2026 | 20:47
  • 4188
  • 6