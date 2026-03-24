Марица организира за седми път мемориалния турнир "Николай Диманов"

ВК Марица (Пловдив) ще проведе за седми път традиционния мемориален турнир "Николай Диманов". Надпреварата ще се състои тази неделя (29 март) в зала "Строител" в Пловдив, като срещите ще бъдат излъчвани пряко в YouTube канала Maritza Volley TV.

Турнирът е за момичета до 14-годишна възраст и се организира в памет на един от най-уважаваните треньори в школата на клуба – Николай Диманов. Надпреварата се провежда от 2018 година, като изданията през 2020 и 2021 година не се състояха заради пандемията от COVID-19.

В тазгодишното издание участие ще вземат още Левски София, ЦПВК и Тополово, които ще премерят сили с домакините от Марица. Форматът на турнира остава непроменен от миналогодишното издание – директни елиминации с два полуфинала, мач за трето място и финал. За втори път в историята надпреварата ще се проведе в зала "Строител".

Николай Диманов остава в историята на българския волейбол като изключителен специалист в работата с подрастващи. Като старши треньор на девическия национален отбор той извежда България до участие на две световни първенства, а приносът му към развитието на школата на Марица е сред основните фактори за успехите на клуба през последните години. Той ни напуска на 21 октомври 2016 година след тежка битка с онкологично заболяване.

Програма на турнира:

09,30 часа: Марица (Пловдив) – Тополово

10,45 часа: Официално откриване

11,15 часа: Левски София – ЦПВК

13,45 часа: Мач за трето място

15,15 часа: Финал.