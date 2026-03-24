Берое удари ЦСКА в 1/4-финал №2 и стигна до трети решаващ мач

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) стигна до трети решаващ мач в 1/4-финалните плейофи на efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Живков тим удари като домакин ЦСКА с 3:0 (26:24, 25:20, 25:17) във втората среща помежду им, играна тази вечер в пълната зала "Иван Вазов".

Така старозагорци успяха да изравнят резултата в плейофната серия на 1-1 победи. Третият решаващ мач между двата тима ще бъде в петък (27 март) от 19,30 часа в София.

В началото на първия гейм ЦСКА поведе с 10:5, а това със 17:9. Треньорът на Берое Мирослав Живков потърси промяна като пусна в игра Николай Манчев. Постепенно старозагорци намалиха изоставането си, докато грешки в полето на "червените" зачестиха. Постепенно Берое успя да изравни при 24:24. Последваха още две грешки на ЦСКА и обратът за домакините беше факт - 26:24.

Берое започна силно втория гейм и дръпна с 10:5. ЦСКА успя да изравни и да се държи близо до съперника до 20-а точка. Домакините, обаче, направиха две блокади и успешна атака за 22:19. В крайна сметка играчите на Мирослав Живков удвоиха преднината си след 25:20. Третият гейм беше спечелен категорично от домакините, след като започна със серия от 6:0. Разликата нарасна до 15:5, след което Берое спокойно спечели след 25:17 и 3:0.

Най-резултатни за Берое станаха Велизар Чернокожев (2 блока и 36% ефективност в атака - +6), Мартин Мечкаров (2 блока, 2 аса, 53% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +6) и Джеси Деланси (4 блока, 42% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +5) съответно с 14, 13 и 12 точки за победата.

За ЦСКА Теодор Тодоров завърши със скромните 7 точки (3 блока и 67% ефективност в атака - +5), докато Спас Байрев, Мохамад Реза Беик и заменилият го Захари Згуров се отчетоха с по 6 точки.

