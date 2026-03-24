Оклахома Сити Тъндър намери генерален спонсор за построяването на новата си зала

Шампионът в НБА Оклахома Сити Тъндър обяви, че е намерил генерален спонсор за построяването на новата зала на тима. "Гръмотевиците" обявиха във вторник сключването на 15-годишно сътрудничество с компанията "Континентал Рисорсес", а новият им дом ще носи името "Континентал Колизиъм".

Строежът на новата арена все още не е започнал, но в момента тече подготвяне на парцела, на който ще се изгради съоръжението. То трябва да бъде изградено за около две години и да бъде открито в края на лятото на 2028 година. Дотогава Оклахома ще продължи да играе в настоящия си дом - "Пейком Сентър".

"Благодарни сме, че разширихме партньорството си с Континентал Рисорсес и за тяхната вяра в нашата организация и в бъдещето на Оклахома Сити", заяви собственикът на отбора Клейтън Бенет.

"Наистина искахме партньор от Оклахома за този преходен момент в историята на нашия град. Горди сме, че се обединяваме с организация, която въплъщава устойчивостта, амбицията и духа, които определят нашия щат. Като компания, основана и изградена в Оклахома, Континентал споделя нашите дълбоки корени и траен ангажимент към този щат. "Континентал Колизиъм" ще бъде траен символ на този споделен ангажимент - място, където нашите фенове, нашият град и нашият щат се обединяват, за да създадат незабравими моменти за поколенията", каза още Бенет.

Със седалище в Оклахома Сити, "Континентал Рисорсес" е най-големият частен производител на петрол и природен газ в света.

Строежът на новата зала на Оклахома Сити бе одобрен от местните граждани през декември 2023 година. Очаква се при завършването си съоръжението да бъде едно от най-модерните в света.

