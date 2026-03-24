Край на сезона за звезда на Академик Бултекс 99

Баскетболистът на Академик Бултекс 99 Николай Михайлов ще пропусне мачовете до края на сезона в Sesame Национална баскетболна лига заради контузия, информираха от клуба в социалните мрежи.

През следващата седмица той ще се подложи на операция, след което ще започне процесът на възстановяване.

До момента през кампанията Михайлов записа средни показатели от 11.8 точки и 7.6 борби на мач с екипа на пловдивските "студенти".

"Желаем на Ники успешна операция и бързо възстановяване", написаха от Академик.