Ларкин напредва с възстановяването си, но е под въпрос за ключовия двубой на Детройт срещу Отава

Дилан Ларкин прогресира бързо с възстановяването си и съвсем скоро ще се завърне в игра за американския хокеен тим Детройт Ред Уингс, но капитанът ще бъде до последно под въпрос за ключовия двубой с Отава Сенатърс тази вечер. Той пропусна последните седем мача на отбора си заради травма в крака и поднови тренировки в понеделник.

Детройт е с 84 точки и изостава с една от втората уайлдкард квота в Източната конференция, а Отава е с още една пасив на десетото място.

"Вярвам, че Дилан бележи прогрес във възстановяването си. Самият той мисли по същия начин. Дилан проведе добра тренировка в понеделник, но все още не мога да кажа дали е в достатъчно добра кондиция, за да стартира в следващия мач. В момента нямам отговор на този въпрос", каза треньорът Тод Маклелан.

Ред Уингс не са играли в плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада от девет години. В седемте мача без Ларкин те са с три победи, три загуби и още една след продължение.

"Отсъствието му остави голяма дупка в линията ни. Той е нашият лидер и наш капитан. Мнозина от нас дават още повече от себе си, за да можем да го зарадваме с плейофна серия. Не знам дали той ще играе в следващия мач, но присъствието му на тренировката ни се отрази положително", каза Патрик Кейн.