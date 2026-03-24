Стеф Къри ще участва в плей-ин турнира на НБА, ако контузеното му коляно позволи

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация (НБА) Стеф Къри ще участва за Голдън Стейт Уориърс в плей-ин турнира за класиране в плейофите, само ако контузеното му коляно позволява, обяви старши треньорът на „воините“ Стив Кър.

Преди победата със 137:131 срещу Далас Маверикс, наставникът на Уориърс съобщи, че планираното участие на Къри в отборната тренировка е било отложено по решение на медицинския щаб.

„Това е просто част от възставновяването и различните тестове, които прави. Просто отлагаме с ден или два“, заяви Кър пред медите, цитиран от АП.

Отборът на Голдън Стейт заема 10-ото място в Западната конференция, а ако завърши сезона на тази позиция, ще се наложи да спечели два поредни мача като гост, за да си извоюва участие в плейофите.

Стеф Къри не е играл от 30 януари, тъй като страда от травма в дясното коляно. Калифорнийци са с баланс 23-16 с Къри и 11-22 без него през настоящия сезон.

„Не гоним място в плей-ин турнира. Ние ще сме в него, без значение какво правим. Ако Стеф е здрав, той ще играе, защото това е причината да бъдем тук. Шансът да стигнем плейофите е много важен за нас, както и за него“, обясни Стив Кър.

Същевременно старши треньорът на Уориърс заяви, че при риск да се стигне до дълготрайно увреждане на коляното, Къри няма да играе, въпреки че 38-годишният гард е водач при реализаторите за отбора си с 27,2 точки средно на двубой.

„Мина доста време, а той няма търпение отново да се върне на паркета, със сигурност“, каза още наставникът на Голдън Стейт.