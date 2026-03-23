Неудържимият Лука Дончич чупи рекорди с убийствена лекота

Суперзвездата Лука Дончич е в убийствена форма в момента и двигателят на отличната серия на Лос Анджелис Лейкърс, който ще търси тази нощ срещу Детройт Пистънс 10-а поредна победа в редовния сезон на НБА.

В последния мач на "Езерняците" срещу Орландо Меджик 27-годишният словенец отново поведе отбора с поредното си бляскаво представяне в атака, завършвайки с 33 точки.

С това постижение Дончич записа различни изумителни рекорди. Според Opta Stats, той е първият играч в историята на НБА, който записва поне 30 точки в девет последователни мача, като печели и деветте срещи.

Luka Dončić of the @Lakers is the first player in NBA history to score 30+ points in 9 straight games while winning all 9. — OptaSTATS (@OptaSTATS) March 22, 2026

Дончич е офанзивният стълб на Лейкърс по време на настоящата им гореща серия. В нея той записа четири мача с по 40 точки, като върховото му представяне беше рекордните за сезона 60 точки срещу Маями Хийт в четвъртък.

По време на победната серия словенецът стана първият играч в историята на лигата, отбелязал поне 250 точки, 50 асистенции, 50 борби и 25 успешни стрелби от тройката в рамките на седем мача. Той записа и своя 11-и мач с 40 точки за сезона, с което стана едва осмият играч в историята на Лейкърс с подобно постижение.

Дончич също така постави клубен рекорд за най-много трипъл-дабъли с 30 точки в рамките на един сезон – седем, изпреварвайки легенди като ЛеБрон Джеймс и Меджик Джонсън, които имат по пет. Освен това той подобри и рекорда на калифорнийци за най-много отбелязани тройки в рамките на един сезон (232), изпращайки в историята постижението на Д'Анджело Ръсел от 226.

Със средно по средно 33.4 отбелязани точки, 7.9 борби и 8.4 асистенции на мач, Дончич е и единственият играч през сезона със средни показатели от поне 30 точки, 8 асистенции и 7 борби.

Победата над Меджик беше белязана от още едно негово постижение – за 38-и път през сезона той отбеляза 20 точки в едно полувреме. С това Лука изпревари Коби Брайънт (сезон 2002-03) за четвъртото най-добро постижение в историята на Лейкърс, откакто се води такава статистика (1996-97).

Благодарение на Дончич Лейкърс се изкачиха до третото място в класирането на Западната конференция. Деветте поредни победи са първата подобна серия за отбора от сезон 2019-20 г.

