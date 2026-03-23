НБА зарадва Лейкърс с решение за Дончич

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще може да вземе участие в мача срещу Детройт Пистънс в понеделник вечер, след като НБА отмени неговото 16-о техническо нарушение за сезона. Санкцията щеше да доведе до автоматично наказание от един мач.
Дончич получи техническо нарушение в края на третата четвърт при победата над Орландо Меджик в събота. Ситуацията доведе до двойно техническо, като такова бе отсъдено и на центъра на Орландо Гога Битадзе. Инцидентът се случи, докато Дончич се готвеше да изпълни наказателен удар, като двамата играчи си размениха реплики, преди съдиите да наложат наказанията. С това нарушение словенецът достигна лимита от 16, водещ до санкция, но от Лейкърс незабавно обжалваха.
В неделя лигата постанови, че техническото нарушение се отменя, с което Дончич остава с 15 на сметката си и получава право да играе в гостуването на Пистънс.
Това не е първият случай, в който той се доближава до тази граница – по време на престоя му в Далас Маверикс неговото 16-о техническо нарушение също беше отменяно на два пъти, което му позволи да избегне задължителното наказание.
Инцидентът в събота не се отрази особено на статистиката му. Въпреки по-слабото второ полувреме (2 от 13 стрелби от игра, 0 от 7 от тройката), Дончич завърши с 33 точки и 8 асистенции, а "Езерняците" удължиха победната си серия на девет мача.
През сезона Дончич записва средно по 33.4 точки, 7.9 борби и 8.4 асистенции в 59 изиграни срещи. Той ще трябва да избегне ново техническо нарушение в оставащите 11 мача на Лейкърс до края на сезона, за да не бъде активирано автоматичното наказание.
