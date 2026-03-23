Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
НБА зарадва Лейкърс с решение за Дончич

  • 23 март 2026 | 11:38
  • 512
  • 0
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще може да вземе участие в мача срещу Детройт Пистънс в понеделник вечер, след като НБА отмени неговото 16-о техническо нарушение за сезона. Санкцията щеше да доведе до автоматично наказание от един мач.

Дончич получи техническо нарушение в края на третата четвърт при победата над Орландо Меджик в събота. Ситуацията доведе до двойно техническо, като такова бе отсъдено и на центъра на Орландо Гога Битадзе. Инцидентът се случи, докато Дончич се готвеше да изпълни наказателен удар, като двамата играчи си размениха реплики, преди съдиите да наложат наказанията. С това нарушение словенецът достигна лимита от 16, водещ до санкция, но от Лейкърс незабавно обжалваха.

В неделя лигата постанови, че техническото нарушение се отменя, с което Дончич остава с 15 на сметката си и получава право да играе в гостуването на Пистънс.

Това не е първият случай, в който той се доближава до тази граница – по време на престоя му в Далас Маверикс неговото 16-о техническо нарушение също беше отменяно на два пъти, което му позволи да избегне задължителното наказание.

Инцидентът в събота не се отрази особено на статистиката му. Въпреки по-слабото второ полувреме (2 от 13 стрелби от игра, 0 от 7 от тройката), Дончич завърши с 33 точки и 8 асистенции, а "Езерняците" удължиха победната си серия на девет мача.

През сезона Дончич записва средно по 33.4 точки, 7.9 борби и 8.4 асистенции в 59 изиграни срещи. Той ще трябва да избегне ново техническо нарушение в оставащите 11 мача на Лейкърс до края на сезона, за да не бъде активирано автоматичното наказание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Йокич с трипъл-дабъл №35 за сезона при победа на Денвър, Минесота сложи край на дълга негативна серия

Йокич с трипъл-дабъл №35 за сезона при победа на Денвър, Минесота сложи край на дълга негативна серия

  • 23 март 2026 | 11:03
  • 462
  • 0
Цървена звезда взе дербито с Партизан, Милър-Макинтайър със силен мач

Цървена звезда взе дербито с Партизан, Милър-Макинтайър със силен мач

  • 23 март 2026 | 10:45
  • 423
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 23 март 2026 | 10:16
  • 659
  • 0
Желко Лукаич: Победихме, защото бяхме добри на контраатака

Желко Лукаич: Победихме, защото бяхме добри на контраатака

  • 23 март 2026 | 01:10
  • 1576
  • 0
Ивица Вукотич: Не играхме добре в защита

Ивица Вукотич: Не играхме добре в защита

  • 23 март 2026 | 00:46
  • 816
  • 0
Ето какво се случи в кръг №26 в Sesame НБЛ

Ето какво се случи в кръг №26 в Sesame НБЛ

  • 22 март 2026 | 21:20
  • 11282
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

  • 23 март 2026 | 12:38
  • 807
  • 0
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 2840
  • 1
Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

  • 23 март 2026 | 12:36
  • 215
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 31455
  • 114
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 45058
  • 29
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 5050
  • 0