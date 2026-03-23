НБА зарадва Лейкърс с решение за Дончич

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще може да вземе участие в мача срещу Детройт Пистънс в понеделник вечер, след като НБА отмени неговото 16-о техническо нарушение за сезона. Санкцията щеше да доведе до автоматично наказание от един мач.

Дончич получи техническо нарушение в края на третата четвърт при победата над Орландо Меджик в събота. Ситуацията доведе до двойно техническо, като такова бе отсъдено и на центъра на Орландо Гога Битадзе. Инцидентът се случи, докато Дончич се готвеше да изпълни наказателен удар, като двамата играчи си размениха реплики, преди съдиите да наложат наказанията. С това нарушение словенецът достигна лимита от 16, водещ до санкция, но от Лейкърс незабавно обжалваха.

В неделя лигата постанови, че техническото нарушение се отменя, с което Дончич остава с 15 на сметката си и получава право да играе в гостуването на Пистънс.

Това не е първият случай, в който той се доближава до тази граница – по време на престоя му в Далас Маверикс неговото 16-о техническо нарушение също беше отменяно на два пъти, което му позволи да избегне задължителното наказание.

Luka Doncic receives his 16th tech of the season and if it stands he will be suspended for Monday’s game vs. the Pistons. pic.twitter.com/UNUABrb6W2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 22, 2026

Инцидентът в събота не се отрази особено на статистиката му. Въпреки по-слабото второ полувреме (2 от 13 стрелби от игра, 0 от 7 от тройката), Дончич завърши с 33 точки и 8 асистенции, а "Езерняците" удължиха победната си серия на девет мача.

През сезона Дончич записва средно по 33.4 точки, 7.9 борби и 8.4 асистенции в 59 изиграни срещи. Той ще трябва да избегне ново техническо нарушение в оставащите 11 мача на Лейкърс до края на сезона, за да не бъде активирано автоматичното наказание.

Снимки: Gettyimages