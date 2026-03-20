Лука Дончич отбеляза 60 точки при успеха на ЛА Лейкърс срещу Маями

Лука Дончич отбеляза 60 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Маями Хийт със 134:126 в мач от редовния сезон на Нацоналната баскетболна асоциация (НБА). Словенецът изравни второто си най-добро постижение в кариерата, постигнато срещу Ню Йорк Никс през 2022 година, като същевременно счупи рекорда за най-много точки от съперников играч срещу Маями, който до момента се държеше от Джеймс Хардън с 58 за Хюстън Рокетс през 2019-а. Дончич вкара 18 от 30-те си стрелби от игра, включително 9 от 17 опита отдалеч, както и 15 от 19 от наказателната линия.

ЛеБрон Джеймс записа трипъл-дабъл във вечерта, в която се изравни с легендата на Бостън Селтикс - Робърт Париш, за най-много изиграни мачове в редовния сезон с 1611. Ветеранът записа 19 точки, 15 борби и 10 асистенции, допринасяйки към впечатляващото представяне на Лука Дончич и донасяйки победата на „езерняците“.

Остин Рийвс се отчете с 18 точки, а Маркъс Смарт добави 13.

Така Лейкърс вече са с баланс 35-25, с което затвърждават третото си място в класирането на Западната конференция, докато Хийт са осми на Изток с 38-32.

За Маями Бам Адебайо се отличи с 28 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, Норман Пауъл вкара 20 точки, а Тайлър Хиро добави 21 точки и 8 борби. Дейвиън Мичъл отбеляза 16 точки, а Кел'ел Уеър записа 14 точки и 9 борби.

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс надигра предпоследния Вашингтон Уизардс със 117:95. Джейлън Дърън поведе „буталата“ с дабъл-дабъл от 24 точки и 11 борби, което беше 37-ото му подобно постижение, този път постигнато за само 25 минути игра. С този успех Детройт достигна 50 победи за сезона, откъсвайки се на 4 пред втория в класирането Бостън Селтикс.

Пол Рийд допринесе за победата със 17 точки, а трима играчи записаха по 14 - Дънкан Робинсън, Карис ЛеВърт и Кевин Хъртър.

За Вашингтон най-резултатен беше Тристан Вукчевич с 21 точки, влизайки от пейката, а новобранецът Уил Райли добави 15.

Сан Антонио Спърс се доближи до лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър с успех над Финикс Сънс със 101:100. Виктор Уембаняма вкара кош секунда преди края и при изоставане с една точка на неговия отбор, за да донесе 52-рата победа за сезона на тексасци. Французинът записа 34 точки и 12 борби и гарантира място в топ 6 и сигурно участие в плейофите за Спърс.

Де'Арън Фокс добави 23 точки, а Джулиан Шампени вкара 14 в четвъртия пореден успех на „шпорите“.

Колин Гилеспи отбеляза 24 точки, а Девин Букър се отчете с 22 за Сънс, които са седми в класирането на Запад.

Джеймс Хардън изигра най-силния си мач, откакто пристигна в отбора на Кливланд Кавалиърс, при победата срещу Чикаго Булс със 115:110. Най-полезният играч от сезон 2017/18 записа 36 точки, 9 асистенции и 7 борби, Еван Мобли допринесе с 26 точки и 14 борби за дабъл-дабъл, а Джейлън Тайсън добави 18 точки и 11 овладени топки.

Тре Джоунс беше най-резултатен за Чикаго с 20 точки, Роб Дилингам се отчете със 17, Ник Ричардс - с 16 точки и 8 борби, а Джош Гиди записа впечатляващите 19 асистенции.

Новобранецът Ви Джей Еджкомб записа най-силния си мач в НБА с 38 точки и 11 асистенции, за да донесе успеха на Филаделфия 76ърс срещу Сакраменто Кингс със 139:118. Джъстин Едуардс вкара 7 от 11-те си опита от тройката и общо 32 точки, а Куентин Граймс добави 27 точки и 7 асистенции. Сиксърс бяха без големите си звезди Джоел Ембийд и Тайрийз Макси, но това не им попречи да спечелят убедително.

За Кингс най-добър беше Максим Рейно с 30 точки, а Дейквон Плаудън добави 20 точки.

В останалите срещи от вечерта Шарлът Хорнетс победи Орландо Меджик със 130:111, благодарение на 25 точки от Брандън Милър, с 20 точки Садик Бей поведе Ню Орлиънс Пеликанс към успеха срещу Лос Анджелис Клипърс със 105:99, а Юта Джаз спечели убедително срещу Милуоки Бъкс като гост със 128:96 в мач, в който новобранецът Ейс Бейли вкара 33 точки и 7 тройки.

Снимки: Gettyimages