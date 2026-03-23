Черно море спечели варненското дерби при децата с 5:1

Талантите на Черно море, родени 2012 година, спечелиха варненското дерби със Спартак. На терена с изкуствена трева на стадион „Корабостроител“, „моряците“, водени от Румен Николов, се наложиха с 5:1 срещу своя съперник в мач от зоналното първенство.

Домакините поведоха в резултата с два бързи гола на Джандоан Чакър в 12-ата и 23-тата минути, а Спартак намалиха в 28-ата. Само три след попадението на „соколите“ за втори жълт картон бе изгонен Димитър Колев, като по този начин „моряците“ останаха с човек по-малко. Така, с аванс от един гол за Черно море, завърши първото полувреме.

Само 9 минути след почивката играч на Спартак също получи втори жълт картон и двата тима доиграха срещата с равен брой играчи. В 62-рата минута на втората част Матео Марков покачи на 3:1 след самостоятелен пробив по лявото крило и красив удар по диагонала. Малко след това Даниел Друмев пропусна да вкара четвърти гол след две страхотни положения. В 69-ата минута за нарушение срещу Стелиян Петров беше отсъдена дузпа за Черно море, която обаче бе пропусната от Веселин Минчев. Младият талант стреля в аут. До края на двубоя „моряците“ владееха инициативата и заслужено отбелязаха нови два гола. Резервите Красимир Неделчев и Преслав Желязков, съответно в 76-ата и 79-ата минута оформиха крайния резултат.

Съставът на Черно море: 22. Пресиян Николов, 13. Стелиян Петров, 2. Николай Николаев (капитан), 24. Михаил Везненков, 23, Димитър Колев, 51. Димитър Иванов, 11. Борис Великов, 77. Джандоан Чакър, 9. Матео Марков, 99. Веселин Минчев, 7. Даниел Друмев (66. Семир Гюржанов, 5. Джордж Вангелов, 8. Преслав Желязков, 4. Антонио Бакърджиев, 10. Младен Дичев, 17. Кристиян Василев, 28. Антон Пировски, 27. Гриша Папазов, 89. Красимир Неделчев).