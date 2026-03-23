Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Цървена звезда взе дербито с Партизан, Милър-Макинтайър със силен мач

Цървена звезда взе дербито с Партизан, Милър-Макинтайър със силен мач

  • 23 март 2026 | 10:45
  • 162
  • 0
Цървена звезда взе дербито с Партизан, Милър-Макинтайър със силен мач

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра силен мач при победата на Цървена звезда над Партизан със 100:96 в голямото сръбско дерби от втория етап на Адриатическата лига.

С успеха Звезда заема трето място във временното класиране с актив 15-5. Начело е тимът на Дубай с 18-2, а със същия баланс вече е и вторият в подреждането Партизан.

Американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър записа 13 точки, 1 борба и 9 асистенции за 25 минути на терена. Най-резултатен за победата на "звездашите" беше Джоел Боломбой с 14 точки и 9 борби.

За Цървена звезда предстоят две гостувания в Евролигата - срещу Баскония на 25 март и срещу Барселона на 27 март.

Снимка: ABA League

Следвай ни:

