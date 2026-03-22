Монако продължи с победната серия и обърна като гост Лион

Отборът на Монако продължи победната си серия и обърна като гост Лион с 2:1 в мач от 27-ия кръг на френската Лига 1. Така монегаските записаха шестия си пореден успех в първенството и се изкачиха в топ 6, като се приближиха само на точка от днешния си съперник, който е 4-ти във временното класиране.
Домакините поведоха с 1:0 в края на първото полувреме, когато след асистенция на Ендрик чехът Павел Шулц откри резултата.
През втората част обаче гостите бяха преобразени и обърнаха нещата в своя полза. Манес Аклиуш изравни за Монако в 62-рата минута след асистенция на Джордан Тезе. Десет минути по-късно тимът от Княжеството получи право да изпълни дузпа и точен бе голмайсторът им Фоларин Балогун.
Една минута преди края на редовното време пък червен картон получи левият бранител на Лион Николас Таляфико за грубо нарушение.
