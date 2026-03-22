Динко Динев загуби в квалификациите в Сплит, още трима българи участват в турнира

  • 22 март 2026 | 19:37
Динко Динев загуби в първия кръг на квалификациите на турнира на клей от категория "Чалънджър 50" в Сплит (Хърватия) с награден фонд 56 700 евро. Други трима бълхари ще се включват в основната схема.

Динев загуби от номер 6 в схемата на пресявките Мирза Башич (Босна и Херцеговина) с 2:6, 4:6 за 68 минути на корта.

От основната схема на сингъл ще започнат Димитър Кузманов и Александър Василев.

32-годишният пловдивчанин ще има за съперник на старта поставения под номер 4 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина). Двамата са играли един срещу друг осем пъти като имат по четири победи всеки.

Василев ще започне с двубой срещу втория поставен и бивш номер 200 в света Джордж Лофхаген (Великобритания).

В надпреварата на двойки ще се включи Антъни Генов. Българинът и Фин Бас (Великобритания) ще играят в първия кръг срещу италианците Якопо Беретини и Филипо Романо.

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх

  • 22 март 2026 | 13:59
Победи за Зверев и Медведев в Маями, Шелтън отпадна

  • 22 март 2026 | 11:27
Гоф, Андреева и Анисимова продължават напред в Маями

  • 22 март 2026 | 11:19
България ще бъде домакин на Общото събрание на Тенис Европа през 2027 година

  • 22 март 2026 | 10:03
Наоми Осака отпадна в Маями, Пегула и Кийс продължават

  • 22 март 2026 | 01:43
Убедително начало за Синер в Маями

  • 21 март 2026 | 21:52
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

  • 22 март 2026 | 20:18
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
Божидар Саръбоюков с нов блестящ скок, нашето момче продължава да води в класирането!

  • 22 март 2026 | 21:05
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
