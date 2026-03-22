Бербатов за пистолета: Понякога животът ти удря шамар, за да се събудиш

  • 22 март 2026 | 19:28
Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед и съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов коментира за първи път случая със забелязания в колата му пистолет, оставен без надзор до шофьорското място, заради което беше глобен от МВР.

Легендарният футболист обясни, че е бил на път за тренировки по стрелба, когато оръжието е видяно в превозното средство. "Вечерно време ходя и тренирам. Тренирам от 15 години за собствена защита, за семейна. Въпреки това сега изглеждам нелепо и глупаво, защото позволих концентрацията да ми избяга за момент", заяви съветникът на министър-председателя пред bTV.

"На другия ден от МВР ме привикаха и ме смириха. Изказаха възмущението си, че човек като мен, който носи отговорност, може да си позволи подобно нещо. Каквото трябва, беше направено и аз го приемем. Поуката е, че когато човек е в моето положение, не може да си позволи да направи такава грешна преценка на ситуацията. Трябва да си подготвен спрямо ситуацията.

Животът е такъв, че може да ти удари шамар, за да не повтаряш такива грешки. Понякога се получават такива шамари, които те събуждат", каза още Бербатов.

