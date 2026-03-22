Един от мачовете на сезона! Алавес сътвори немислим обрат срещу Селта във Виго

В един изключителен мач от 29-ия кръг на Ла Лига Алавес сътвори рядко срещан обрат и победи като гост Селта с 4:3, след като изоставаше с 0:3 до самия край на първото полувреме. Феноменалният резултат за тима от Витория до голяма степен се дължи на нападателя Тони Мартинес, който вкара два гола и даде асистенция. Треньорът на Алавес Кике Санчес Флорес пък може да е горд с реакцията си, след като предприе четворна смяна на полувремето и това се оправда напълно в немислимия обрат.

Подобен обрат се случва едва за втори път в испанския елит през новия век, като преди това само Атлетик Билбао прави същото с Осасуна - през 2005 г. Алавес обаче е първият отбор, който постига такова нещо като гост.

Така Алавес сложи край на неприятната серия от шест поредни мача без победа и с успеха вече излезе на 16-о място с три точки преднина пред 18-тия Майорка. Загубата пък е удар по амбициите на Селта за топ 5, като галисийци са шести с три поредни срещи без успех.

Селта започна много силно двубоя и бързо си осигури отлична преднина.  В 19-ата минута Феран Жутгла получи отлично подаване от Хави Родригес и с техничен удар откри резултата за галисийци - 1:0. След това пък 27-годишното крило асистира за попадението на Уго Алварес, който излезе сам срещу Антонио Сивера и не сгреши - 2:0 за Селта в 27-ата минута. Изключителното представяне на Жутгла продължи и след това и той отбеляза второто си попадение в двубоя десетина минути по-късно и с чудесен индивидуален рейд направи резултата класически - 3:0.

От там нататък Селта си помисли, че двубоят е решен и бе жестоко наказан за това. Изключителният обрат започна в продължението на първата част, когато Тони Мартинес се възползва от центриране на Анхел Перес и намали резултата на 3:1. На почивката наставникът на Алавес Кике Санчес Флорес предприе много смел ход и направи четворна смяна. Рискът му напълно се оправда и гостите от Витория бяха преобразени през втората част.

Още в 50-ата минута Мартинес  се възползва от груба грешка на Карлос Домингес и подаде към Анхел Перес, който направи резултата 3:2. След това пък попадение на Селта бе отменено заради нарушение. В 74-ата минута Мартинес подпечата великолепната си игра с второ попадение, след като препари с далечен изстрел стража на домакините Йонуц Раду и равенството бе факт - 3:3. А пълният обрат за Алавес дойде четири минути по-късно, когато резервата Абдерахман Ребах се включи отляво, излъга няколко противници и направи 3:4 за отбора от Витория.

До края на срещата Селта опита всичко, за да изравни, но Антонио Сивера заключи вратата си, включително и за удар на Домингес с глава от непосредствена близост. Така Алавес се поздрави с изключителения успех, дошъл след феноменален обрат.

Снимки: Imago

